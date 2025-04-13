нитка поліамідна

Капрон поліамід (Kapron polyamide)

17 препаратівЗнайти все в аптеках
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КАПРОН (ПОЛІАМІД)
КАПРОН (ПОЛІАМІД)
3/0 metric 2 плетен. біла 75 см голка 25 мм ріжуча 1/2 №1
Укртехмед
від 141,74 грн
в 2 аптеках інших міст
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КАПРОН (ПОЛІАМІД)
КАПРОН (ПОЛІАМІД)
Usp 0 плетен. 75 см голка 35 мм ріжуча №1
Укртехмед
від 78,48 грн
в 2 аптеках інших міст
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КАПРОН (ПОЛІАМІД)
КАПРОН (ПОЛІАМІД)
Usp 2/0 (m3), білий кручений хірургічний, метричний 125 м без голки №1
Укртехмед
від 40,02 грн
в 1 аптеці
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КАПРОН (ПОЛІАМІД)
КАПРОН (ПОЛІАМІД)
Usp 3 (m6), білий кручений хірургічний, метричний 50 м №1
Укртехмед
від 113,47 грн
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КАПРОН (ПОЛІАМІД)
КАПРОН (ПОЛІАМІД)
2/0 metric 3 плетен. синий 70 см голка 25 мм ріжуча 3/8 №1
Укртехмед
від 128,47 грн
в 1 аптеці
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КАПРОН (ПОЛІАМІД)
КАПРОН (ПОЛІАМІД)
Usp 2/0 (m3), білий кручений хірургічний, метричний 50 м без голки №1
Укртехмед
від 69,19 грн
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КАПРОН (ПОЛІАМІД)
КАПРОН (ПОЛІАМІД)
Usp 2/0, синій 75 см 3 голка 25 мм колюча 1/2 №1
Укртехмед
від 130,34 грн
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КАПРОН (ПОЛІАМІД)
КАПРОН (ПОЛІАМІД)
3 (м6) б катушка 80 м кручен. №1
Укртехмед
Немає в наявності
КАПРОН (ПОЛІАМІД)
КАПРОН (ПОЛІАМІД)
2 (м5) б катушка 80 м кручен. №1
Укртехмед
Немає в наявності
КАПРОН (ПОЛІАМІД)
КАПРОН (ПОЛІАМІД)
Usp 2 (m5), синий кручений хірургічний, метричний 50 м без голки №1
Укртехмед
Немає в наявності
КАПРОН (ПОЛІАМІД)
КАПРОН (ПОЛІАМІД)
2/0 (m2,5) б катушка 250 м кручен. №1
Укртехмед
Немає в наявності
КАПРОН (ПОЛІАМІД)
КАПРОН (ПОЛІАМІД)
Usp 2/0 (m3), синій кручений хірургічний, метричний 50 м без голки №1
Укртехмед
Немає в наявності
КАПРОН (ПОЛІАМІД)
КАПРОН (ПОЛІАМІД)
1 (м4) катушка 130 м кручен. №1
Укртехмед
Немає в наявності
КАПРОН (ПОЛІАМІД)
КАПРОН (ПОЛІАМІД)
Usp 2 (m5), білий кручений хірургічний, метричний 125 м №1
Укртехмед
Немає в наявності
КАПРОН (ПОЛІАМІД)
КАПРОН (ПОЛІАМІД)
Usp 2 (m5), білий шовний кручений, нестер. 50 м №1
Укртехмед
Немає в наявності
КАПРОН (ПОЛІАМІД)
КАПРОН (ПОЛІАМІД)
2/0 плетен. 75 см голка 30 мм ріжуча №1
Укртехмед
Немає в наявності
КАПРОН (ПОЛІАМІД)
КАПРОН (ПОЛІАМІД)
Usp 1 (м4), білий кручений хірургічний, метричний 130 м без голки №1
Укртехмед
Немає в наявності
Ціни в Київ
від 40,02 грн
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Характеристики
Виробник
Укртехмед
Форма випуску
3/0 metric 2
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
1 шт.
Медичні вироби