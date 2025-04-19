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Капрон поліамід (Kapron polyamide)
Капрон поліамід (Kapron polyamide)
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Аптека низькі ц
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Муратова Ігоря, 9
190.3 км
КАПРОН (ПОЛІАМІД) USP 2/0 (M3), білий кручений хірургічний, метричний 50 м №1
Укртехмед
69,19
грн
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КАПРОН (ПОЛІАМІД) USP 3 (M6), білий кручений хірургічний, метричний 50 м №1
Укртехмед
110,83
грн
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
193.8 км
КАПРОН (ПОЛІАМІД) USP 2/0 (M3), білий кручений хірургічний, метричний 125 м №1
Укртехмед
31,67
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 25 хв
Харків, просп. Героїв Харкова, 195
194.5 км
КАПРОН (ПОЛІАМІД) USP 0 плетен. 75 см №1
Укртехмед
160,41
грн
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Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
195.2 км
КАПРОН (ПОЛІАМІД) USP 2/0 (M3), білий кручений хірургічний, метричний 125 м №1
Укртехмед
36,77
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 25 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 82
195.4 км
КАПРОН (ПОЛІАМІД) USP 3 (M6), білий кручений хірургічний, метричний 50 м №1
Укртехмед
118,24
грн
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Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 18:30
Харків, вул. Партали Станіслава, 17-Г
198.6 км
КАПРОН (ПОЛІАМІД) USP 2/0 (M3), білий кручений хірургічний, метричний 125 м №1
Укртехмед
32,94
грн
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пров. Остаповича Ігоря, 3-А
198.8 км
КАПРОН (ПОЛІАМІД) USP 2/0 (M3), білий кручений хірургічний, метричний 125 м №1
Укртехмед
44,01
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вознесенськ, вул. 228-ї Стрілецької Дивізії, 26
288.4 км
КАПРОН (ПОЛІАМІД) USP 0 плетен. 75 см №1
Укртехмед
78,48
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Березань, вул. Філатова Академіка, 26-А
327.1 км
КАПРОН (ПОЛІАМІД) 3/0 metric 2 плетен. біла 75 см №1
Укртехмед
142,72
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Велика Арнаутська, 99
387.2 км
КАПРОН (ПОЛІАМІД) USP 3 (M6), білий кручений хірургічний, метричний 50 м №1
Укртехмед
60,29
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Васильківська, 47/1
388.2 км
КАПРОН (ПОЛІАМІД) USP 2/0 (M3), білий кручений хірургічний, метричний 125 м №1
Укртехмед
40,02
грн
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Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Київ, перех. Загорівська / Овруцька, 3/15-Б
393.8 км
КАПРОН (ПОЛІАМІД) USP 3 (M6), білий кручений хірургічний, метричний 50 м №1
Укртехмед
113,47
грн
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КАПРОН (ПОЛІАМІД) 2/0 metric 3 плетен. синий 70 см №1
Укртехмед
128,47
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бородянка, вул. Семашко, 1-А
436.6 км
КАПРОН (ПОЛІАМІД) 3/0 metric 2 плетен. біла 75 см №1
Укртехмед
159,45
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Старокостянтинів, вул. Глібова, 11
582.8 км
КАПРОН (ПОЛІАМІД) USP 2/0, синій 75 см №1
Укртехмед
130,34
грн
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КАПРОН (ПОЛІАМІД) 3/0 metric 2 плетен. біла 75 см №1
Укртехмед
141,74
грн
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