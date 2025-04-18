Капрон поліамід (Kapron polyamide)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках у Київ
Аптека низькі ціни №1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, перех. Загорівська / Овруцька, 3/15-Б
4.3 км
КАПРОН (ПОЛІАМІД) USP 3 (M6), білий кручений хірургічний, метричний 50 м №1
Укртехмед
КАПРОН (ПОЛІАМІД) 2/0 metric 3 плетен. синий 70 см №1
Укртехмед
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Васильківська, 47/1
7.7 км
КАПРОН (ПОЛІАМІД) USP 2/0 (M3), білий кручений хірургічний, метричний 125 м №1
Укртехмед
В містах поряд
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Бородянка, вул. Семашко, 1-А
47.3 км
КАПРОН (ПОЛІАМІД) 3/0 metric 2 плетен. біла 75 см №1
Укртехмед
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Березань, вул. Філатова Академіка, 26-А
67.7 км
КАПРОН (ПОЛІАМІД) 3/0 metric 2 плетен. біла 75 см №1
Укртехмед
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Старокостянтинів, вул. Глібова, 11
249.2 км
КАПРОН (ПОЛІАМІД) USP 2/0, синій 75 см №1
Укртехмед
КАПРОН (ПОЛІАМІД) 3/0 metric 2 плетен. біла 75 см №1
Укртехмед
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Вознесенськ, вул. 228-ї Стрілецької Дивізії, 26
325.1 км
КАПРОН (ПОЛІАМІД) USP 0 плетен. 75 см №1
Укртехмед
Аптека низькі ц
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Муратова Ігоря, 9
402.8 км
КАПРОН (ПОЛІАМІД) USP 2/0 (M3), білий кручений хірургічний, метричний 50 м №1
Укртехмед
КАПРОН (ПОЛІАМІД) USP 3 (M6), білий кручений хірургічний, метричний 50 м №1
Укртехмед
Аптека низькі ціни №1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Партали Станіслава, 17-Г
409.4 км
КАПРОН (ПОЛІАМІД) USP 2/0 (M3), білий кручений хірургічний, метричний 125 м №1
Укртехмед
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, пров. Остаповича Ігоря, 3-А
409.5 км
КАПРОН (ПОЛІАМІД) USP 2/0 (M3), білий кручений хірургічний, метричний 125 м №1
Укртехмед
Аптека низькі ціни №1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
410.1 км
КАПРОН (ПОЛІАМІД) USP 2/0 (M3), білий кручений хірургічний, метричний 125 м №1
Укртехмед
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 82
410.2 км
КАПРОН (ПОЛІАМІД) USP 3 (M6), білий кручений хірургічний, метричний 50 м №1
Укртехмед
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Харків, вул. Молочна, 6
411.2 км
КАПРОН (ПОЛІАМІД) USP 2/0 (M3), білий кручений хірургічний, метричний 125 м №1
Укртехмед
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 195
413.6 км
КАПРОН (ПОЛІАМІД) USP 0 плетен. 75 см №1
Укртехмед
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Велика Арнаутська, 99
442.6 км
КАПРОН (ПОЛІАМІД) USP 3 (M6), білий кручений хірургічний, метричний 50 м №1
Укртехмед