Гольфи жіночі компресійні (315954) - інструкція із застосування Медичні вироби
Ціна в місті Київ
від 470,10 грн
Без рецепта
1 шт від 470,10 грн 1 шт від 412,23 грн 1 шт від 482,31 грн 1 шт від 534,00 грн 1 шт від 511,71 грн 1 шт від 568,10 грн 1 шт від 451,95 грн 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності
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Виробник
Торговий Дім Алком
Форма випуску
5012, розмір 2, клас 2
Кількість штук в упаковці
1 шт.
Медичні вироби