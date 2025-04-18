Гольфи жіночі компресійні
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 9 аптеках у Київ
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
ГОЛЬФИ ЖІНОЧІ КОМПРЕСІЙНІ розмір 4, клас 2 (23-32) №1
Торговий Дім Алком
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
1.4 км
ГОЛЬФИ ЖІНОЧІ КОМПРЕСІЙНІ розмір 2, клас 2 (23-32) №1
Торговий Дім Алком
1054,70
Економія при броні: -31,64 грн
ГОЛЬФИ ЖІНОЧІ КОМПРЕСІЙНІ розмір 1, клас 1 (18-21) №1
Торговий Дім Алком
1107,45
Економія при броні: -33,22 грн
ГОЛЬФИ ЖІНОЧІ КОМПРЕСІЙНІ розмір 2, клас 1 (18-21) №1
Торговий Дім Алком
1107,45
Економія при броні: -33,22 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 37/41
1.9 км
ГОЛЬФИ ЖІНОЧІ КОМПРЕСІЙНІ розмір 2, клас 2 (23-32) №1
Торговий Дім Алком
885,55
Економія при броні: -26,57 грн
ГОЛЬФИ ЖІНОЧІ КОМПРЕСІЙНІ розмір 1, клас 1 (18-21) №1
Торговий Дім Алком
1018,35
Економія при броні: -30,55 грн
ГОЛЬФИ ЖІНОЧІ КОМПРЕСІЙНІ розмір 2, клас 1 (18-21) №1
Торговий Дім Алком
1018,35
Економія при броні: -30,55 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Антоновича, 50
2.2 км
ГОЛЬФИ ЖІНОЧІ КОМПРЕСІЙНІ розмір 2, клас 2 (23-32) №1
Торговий Дім Алком
1054,70
Економія при броні: -31,64 грн
ГОЛЬФИ ЖІНОЧІ КОМПРЕСІЙНІ розмір 2, клас 1 (18-21) №1
Торговий Дім Алком
1054,70
Економія при броні: -31,64 грн
ГОЛЬФИ ЖІНОЧІ КОМПРЕСІЙНІ розмір 1, клас 1 (18-21) №1
Торговий Дім Алком
1107,45
Економія при броні: -33,22 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Антоновича, 176
4.3 км
ГОЛЬФИ ЖІНОЧІ КОМПРЕСІЙНІ розмір 2, клас 2 (23-32) №1
Торговий Дім Алком
1107,43
Економія при броні: -33,22 грн
ГОЛЬФИ ЖІНОЧІ КОМПРЕСІЙНІ розмір 1, клас 1 (18-21) №1
Торговий Дім Алком
1107,43
Економія при броні: -33,22 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Голосіївська, 13-А
5.8 км
ГОЛЬФИ ЖІНОЧІ КОМПРЕСІЙНІ розмір 3, клас 2 (23-32) №1
Торговий Дім Алком
ГОЛЬФИ ЖІНОЧІ КОМПРЕСІЙНІ розмір 2, клас 2 (23-32) №1
Торговий Дім Алком
ГОЛЬФИ ЖІНОЧІ КОМПРЕСІЙНІ розмір 4, клас 2 (23-32) №1
Торговий Дім Алком
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Васильківська, 34
6.9 км
ГОЛЬФИ ЖІНОЧІ КОМПРЕСІЙНІ розмір 3, клас 2 (23-32) №1
Торговий Дім Алком
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Дніпровська Набережна, 12
8.2 км
ГОЛЬФИ ЖІНОЧІ КОМПРЕСІЙНІ розмір 2, клас 2 (23-32) №1
Торговий Дім Алком
1107,43
Економія при броні: -33,22 грн
ГОЛЬФИ ЖІНОЧІ КОМПРЕСІЙНІ розмір 2, клас 1 (18-21) №1
Торговий Дім Алком
1107,45
Економія при броні: -33,22 грн
ГОЛЬФИ ЖІНОЧІ КОМПРЕСІЙНІ розмір 1, клас 1 (18-21) №1
Торговий Дім Алком
1107,45
Економія при броні: -33,22 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 41
8.2 км
ГОЛЬФИ ЖІНОЧІ КОМПРЕСІЙНІ розмір 3, клас 2 (23-32) №1
Торговий Дім Алком
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 35
8.3 км
ГОЛЬФИ ЖІНОЧІ КОМПРЕСІЙНІ розмір 4, клас 2 (23-32) №1
Торговий Дім Алком
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Симиренка, 5
9.9 км
ГОЛЬФИ ЖІНОЧІ КОМПРЕСІЙНІ розмір 3, клас 2 (23-32) №1
Торговий Дім Алком
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, дорога Кільцева, 1
10.3 км
ГОЛЬФИ ЖІНОЧІ КОМПРЕСІЙНІ розмір 1, клас 1 (18-21) №1
Торговий Дім Алком
787,55
Економія при броні: -23,63 грн
ГОЛЬФИ ЖІНОЧІ КОМПРЕСІЙНІ розмір 2, клас 2 (23-32) №1
Торговий Дім Алком
1054,70
Економія при броні: -31,64 грн
ГОЛЬФИ ЖІНОЧІ КОМПРЕСІЙНІ розмір 2, клас 1 (18-21) №1
Торговий Дім Алком
1107,45
Економія при броні: -33,22 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Руденка Миколи, 14
10.6 км
ГОЛЬФИ ЖІНОЧІ КОМПРЕСІЙНІ розмір 3, клас 2 (23-32) №1
Торговий Дім Алком
ГОЛЬФИ ЖІНОЧІ КОМПРЕСІЙНІ розмір 2, клас 2 (23-32) №1
Торговий Дім Алком
ГОЛЬФИ ЖІНОЧІ КОМПРЕСІЙНІ розмір 4, клас 2 (23-32) №1
Торговий Дім Алком
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, шосе Харківське, 168
10.7 км
ГОЛЬФИ ЖІНОЧІ КОМПРЕСІЙНІ розмір 2, клас 2 (23-32) №1
Торговий Дім Алком
1018,35
Економія при броні: -30,55 грн
ГОЛЬФИ ЖІНОЧІ КОМПРЕСІЙНІ розмір 1, клас 1 (18-21) №1
Торговий Дім Алком
1018,35
Економія при броні: -30,55 грн
ГОЛЬФИ ЖІНОЧІ КОМПРЕСІЙНІ розмір 2, клас 1 (18-21) №1
Торговий Дім Алком
1107,45
Економія при броні: -33,22 грн
В містах поряд
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вишневе, вул. Вітянська, 2-В
12.1 км
ГОЛЬФИ ЖІНОЧІ КОМПРЕСІЙНІ розмір 3, клас 2 (23-32) №1
Торговий Дім Алком
ГОЛЬФИ ЖІНОЧІ КОМПРЕСІЙНІ розмір 4, клас 2 (23-32) №1
Торговий Дім Алком
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Гатне, вул. Київська, 2-В
13.5 км
ГОЛЬФИ ЖІНОЧІ КОМПРЕСІЙНІ розмір 1, клас 1 (18-21) №1
Торговий Дім Алком
1054,70
Економія при броні: -31,64 грн
ГОЛЬФИ ЖІНОЧІ КОМПРЕСІЙНІ розмір 2, клас 2 (23-32) №1
Торговий Дім Алком
1107,43
Економія при броні: -33,22 грн
ГОЛЬФИ ЖІНОЧІ КОМПРЕСІЙНІ розмір 2, клас 1 (18-21) №1
Торговий Дім Алком
1107,45
Економія при броні: -33,22 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Коцюбинське, вул. Доківська, 1
13.9 км
ГОЛЬФИ ЖІНОЧІ КОМПРЕСІЙНІ розмір 4, клас 2 (23-32) №1
Торговий Дім Алком
ГОЛЬФИ ЖІНОЧІ КОМПРЕСІЙНІ розмір 2, клас 2 (23-32) №1
Торговий Дім Алком
ГОЛЬФИ ЖІНОЧІ КОМПРЕСІЙНІ розмір 3, клас 2 (23-32) №1
Торговий Дім Алком
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Зачинено
Відчиняється о 09:00
Лісники, вул. Ватутіна, 170
17.1 км
ГОЛЬФИ ЖІНОЧІ КОМПРЕСІЙНІ розмір 2, клас 1 (18-21) №1
Торговий Дім Алком
1107,43
Економія при броні: -33,22 грн
ГОЛЬФИ ЖІНОЧІ КОМПРЕСІЙНІ розмір 1, клас 1 (18-21) №1
Торговий Дім Алком
1107,43
Економія при броні: -33,22 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ірпінь, вул. Антонова Авіаконструктора, 3-А
20.9 км
ГОЛЬФИ ЖІНОЧІ КОМПРЕСІЙНІ розмір 4, клас 2 (23-32) №1
Торговий Дім Алком
ГОЛЬФИ ЖІНОЧІ КОМПРЕСІЙНІ розмір 2, клас 2 (23-32) №1
Торговий Дім Алком
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чубинське, вул. Бориспільська, 8
24.6 км
ГОЛЬФИ ЖІНОЧІ КОМПРЕСІЙНІ розмір 3, клас 2 (23-32) №1
Торговий Дім Алком
ГОЛЬФИ ЖІНОЧІ КОМПРЕСІЙНІ розмір 2, клас 2 (23-32) №1
Торговий Дім Алком
ГОЛЬФИ ЖІНОЧІ КОМПРЕСІЙНІ розмір 4, клас 2 (23-32) №1
Торговий Дім Алком