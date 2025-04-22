Гольфи жіночі компресійні
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 9 аптеках у Чернігів
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 37 хв
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
ГОЛЬФИ ЖІНОЧІ КОМПРЕСІЙНІ розмір 2, клас 2 (23-32) №1
Торговий Дім Алком
ГОЛЬФИ ЖІНОЧІ КОМПРЕСІЙНІ розмір 4, клас 2 (23-32) №1
Торговий Дім Алком
ГОЛЬФИ ЖІНОЧІ КОМПРЕСІЙНІ розмір 3, клас 2 (23-32) №1
Торговий Дім Алком
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється за 37 хв
Чернігів, просп. Перемоги, 14
1.6 км
ГОЛЬФИ ЖІНОЧІ КОМПРЕСІЙНІ розмір 2, клас 2 (23-32) №1
Торговий Дім Алком
ГОЛЬФИ ЖІНОЧІ КОМПРЕСІЙНІ розмір 4, клас 2 (23-32) №1
Торговий Дім Алком
ГОЛЬФИ ЖІНОЧІ КОМПРЕСІЙНІ розмір 3, клас 2 (23-32) №1
Торговий Дім Алком
В містах поряд
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється за 37 хв
Димер, вул. Соборна, 73
104.5 км
ГОЛЬФИ ЖІНОЧІ КОМПРЕСІЙНІ розмір 2, клас 1 (18-21) №1
Торговий Дім Алком
1054,70
Економія при броні: -31,64 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється за 37 хв
Київ, вул. Героїв Дніпра, 41
121.6 км
ГОЛЬФИ ЖІНОЧІ КОМПРЕСІЙНІ розмір 3, клас 2 (23-32) №1
Торговий Дім Алком
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється за 37 хв
Київ, вул. Героїв Дніпра, 35
121.8 км
ГОЛЬФИ ЖІНОЧІ КОМПРЕСІЙНІ розмір 4, клас 2 (23-32) №1
Торговий Дім Алком
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 37 хв
Баришівка, вул. Березанська, 12/1
125.8 км
ГОЛЬФИ ЖІНОЧІ КОМПРЕСІЙНІ розмір 2, клас 2 (23-32) №1
Торговий Дім Алком
ГОЛЬФИ ЖІНОЧІ КОМПРЕСІЙНІ розмір 4, клас 2 (23-32) №1
Торговий Дім Алком
ГОЛЬФИ ЖІНОЧІ КОМПРЕСІЙНІ розмір 3, клас 2 (23-32) №1
Торговий Дім Алком
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 37 хв
Чубинське, вул. Бориспільська, 8
127.8 км
ГОЛЬФИ ЖІНОЧІ КОМПРЕСІЙНІ розмір 2, клас 2 (23-32) №1
Торговий Дім Алком
ГОЛЬФИ ЖІНОЧІ КОМПРЕСІЙНІ розмір 4, клас 2 (23-32) №1
Торговий Дім Алком
ГОЛЬФИ ЖІНОЧІ КОМПРЕСІЙНІ розмір 3, клас 2 (23-32) №1
Торговий Дім Алком
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється за 37 хв
Київ, шосе Харківське, 168
128.2 км
ГОЛЬФИ ЖІНОЧІ КОМПРЕСІЙНІ розмір 2, клас 2 (23-32) №1
Торговий Дім Алком
1018,35
Економія при броні: -30,55 грн
ГОЛЬФИ ЖІНОЧІ КОМПРЕСІЙНІ розмір 1, клас 1 (18-21) №1
Торговий Дім Алком
1018,35
Економія при броні: -30,55 грн
ГОЛЬФИ ЖІНОЧІ КОМПРЕСІЙНІ розмір 2, клас 1 (18-21) №1
Торговий Дім Алком
1107,45
Економія при броні: -33,22 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється за 37 хв
Київ, вул. Січових Стрільців, 37/41
128.4 км
ГОЛЬФИ ЖІНОЧІ КОМПРЕСІЙНІ розмір 2, клас 2 (23-32) №1
Торговий Дім Алком
885,55
Економія при броні: -26,57 грн
ГОЛЬФИ ЖІНОЧІ КОМПРЕСІЙНІ розмір 1, клас 1 (18-21) №1
Торговий Дім Алком
1018,35
Економія при броні: -30,55 грн
ГОЛЬФИ ЖІНОЧІ КОМПРЕСІЙНІ розмір 2, клас 1 (18-21) №1
Торговий Дім Алком
1018,35
Економія при броні: -30,55 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 37 хв
Київ, вул. Хрещатик, 21
128.6 км
ГОЛЬФИ ЖІНОЧІ КОМПРЕСІЙНІ розмір 4, клас 2 (23-32) №1
Торговий Дім Алком
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється за 37 хв
Київ, пл. Спортивна, 1-А
129.4 км
ГОЛЬФИ ЖІНОЧІ КОМПРЕСІЙНІ розмір 2, клас 2 (23-32) №1
Торговий Дім Алком
1054,70
Економія при броні: -31,64 грн
ГОЛЬФИ ЖІНОЧІ КОМПРЕСІЙНІ розмір 2, клас 1 (18-21) №1
Торговий Дім Алком
1107,45
Економія при броні: -33,22 грн
ГОЛЬФИ ЖІНОЧІ КОМПРЕСІЙНІ розмір 1, клас 1 (18-21) №1
Торговий Дім Алком
1107,45
Економія при броні: -33,22 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється за 37 хв
Київ, вул. Антоновича, 50
130.4 км
ГОЛЬФИ ЖІНОЧІ КОМПРЕСІЙНІ розмір 2, клас 2 (23-32) №1
Торговий Дім Алком
1054,70
Економія при броні: -31,64 грн
ГОЛЬФИ ЖІНОЧІ КОМПРЕСІЙНІ розмір 2, клас 1 (18-21) №1
Торговий Дім Алком
1054,70
Економія при броні: -31,64 грн
ГОЛЬФИ ЖІНОЧІ КОМПРЕСІЙНІ розмір 1, клас 1 (18-21) №1
Торговий Дім Алком
1107,45
Економія при броні: -33,22 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Дніпровська Набережна, 12
130.4 км
ГОЛЬФИ ЖІНОЧІ КОМПРЕСІЙНІ розмір 2, клас 2 (23-32) №1
Торговий Дім Алком
1107,43
Економія при броні: -33,22 грн
ГОЛЬФИ ЖІНОЧІ КОМПРЕСІЙНІ розмір 1, клас 1 (18-21) №1
Торговий Дім Алком
1107,45
Економія при броні: -33,22 грн
ГОЛЬФИ ЖІНОЧІ КОМПРЕСІЙНІ розмір 2, клас 1 (18-21) №1
Торговий Дім Алком
1107,45
Економія при броні: -33,22 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 37 хв
Коцюбинське, вул. Доківська, 1
130.6 км
ГОЛЬФИ ЖІНОЧІ КОМПРЕСІЙНІ розмір 3, клас 2 (23-32) №1
Торговий Дім Алком
ГОЛЬФИ ЖІНОЧІ КОМПРЕСІЙНІ розмір 2, клас 2 (23-32) №1
Торговий Дім Алком
ГОЛЬФИ ЖІНОЧІ КОМПРЕСІЙНІ розмір 4, клас 2 (23-32) №1
Торговий Дім Алком
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 37 хв
Ірпінь, вул. Антонова Авіаконструктора, 3-А
130.8 км
ГОЛЬФИ ЖІНОЧІ КОМПРЕСІЙНІ розмір 4, клас 2 (23-32) №1
Торговий Дім Алком
ГОЛЬФИ ЖІНОЧІ КОМПРЕСІЙНІ розмір 2, клас 2 (23-32) №1
Торговий Дім Алком
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється за 37 хв
Київ, вул. Антоновича, 176
132.1 км
ГОЛЬФИ ЖІНОЧІ КОМПРЕСІЙНІ розмір 2, клас 2 (23-32) №1
Торговий Дім Алком
1107,43
Економія при броні: -33,22 грн
ГОЛЬФИ ЖІНОЧІ КОМПРЕСІЙНІ розмір 1, клас 1 (18-21) №1
Торговий Дім Алком
1107,43
Економія при броні: -33,22 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 37 хв
Київ, вул. Голосіївська, 13-А
133.5 км
ГОЛЬФИ ЖІНОЧІ КОМПРЕСІЙНІ розмір 3, клас 2 (23-32) №1
Торговий Дім Алком
ГОЛЬФИ ЖІНОЧІ КОМПРЕСІЙНІ розмір 2, клас 2 (23-32) №1
Торговий Дім Алком
ГОЛЬФИ ЖІНОЧІ КОМПРЕСІЙНІ розмір 4, клас 2 (23-32) №1
Торговий Дім Алком
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 37 хв
Київ, вул. Васильківська, 34
135.1 км
ГОЛЬФИ ЖІНОЧІ КОМПРЕСІЙНІ розмір 3, клас 2 (23-32) №1
Торговий Дім Алком
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 37 хв
Київ, бульв. Руденка Миколи, 14
135.5 км
ГОЛЬФИ ЖІНОЧІ КОМПРЕСІЙНІ розмір 3, клас 2 (23-32) №1
Торговий Дім Алком
ГОЛЬФИ ЖІНОЧІ КОМПРЕСІЙНІ розмір 2, клас 2 (23-32) №1
Торговий Дім Алком
ГОЛЬФИ ЖІНОЧІ КОМПРЕСІЙНІ розмір 4, клас 2 (23-32) №1
Торговий Дім Алком
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 37 хв
Київ, вул. Симиренка, 5
135.8 км
ГОЛЬФИ ЖІНОЧІ КОМПРЕСІЙНІ розмір 3, клас 2 (23-32) №1
Торговий Дім Алком