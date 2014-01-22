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Бандаж при пупочній грижі (315876) - інструкція із застосування Медичні вироби

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Бандаж при пупочній грижі
Ціна в місті Київ
від 493,27 грн
Без рецепта
1 шт від 493,27 грн 1 шт від 493,27 грн 1 шт від 676,30 грн 1 шт від 493,27 грн 1 шт Немає в наявності
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В наявності в 111 аптеці
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Форма випуску
5051
Кількість штук в упаковці
1 шт.
Медичні вироби
бандажі проти грижі
Реєстраційне посвідчення
8795/2009 від 22.01.2014