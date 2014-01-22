Медичні виробиКорекційні і корсетні виробиБандажібандажі проти грижіБандаж при пупочній грижі Бандаж при пупочній грижі (315876) - інструкція із застосування Медичні вироби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 493,27 грн Без рецепта 1 шт від 493,27 грн 1 шт від 493,27 грн 1 шт від 676,30 грн 1 шт від 493,27 грн 1 шт Немає в наявності Більше +2 В наявності в 111 аптеці Забронювати Знайти на карті Додати в обране Форма випуску 5051 Кількість штук в упаковці 1 шт. Медичні вироби бандажі проти грижі Реєстраційне посвідчення 8795/2009 від 22.01.2014