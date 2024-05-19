Бандаж при пупковій грижі 5051 розмір XXXL/XXXXL, люкс, №1 - Київ (169484) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 8 аптеках
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, перех. Саксаганського / Старовокзальна, 147/5
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Березняківська, 36-Ж
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Гузара Любомира / Героїв Севастополя, 30/28
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 49
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Ялтинська, 6
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, шосе Харківське, 160
В інших містах:
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Глушкова Академіка, 31-А
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Новосілки, вул. Олександрівська, 1-Г
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Буча, вул. Склозаводська, 3
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 75
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Васильків, вул. Грушевського Михайла, 17-А
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Обухів, вул. Каштанова, 14
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Баришівка, вул. Хмельницького Богдана, 17
Аптека твоєї родини
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Бобровиця, вул. Незалежності, 25
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Переяслав, вул. Хмельницького Богдана, 135
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Згурівка, вул. Українська, 11
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Радомишль, пл. Соборна, 2
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Яготин, вул. Шевченка Тараса, 56
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Яготин, вул. Вокзальна, 21