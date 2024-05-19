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Бандаж при пупковій грижі 5051 розмір XXXL/XXXXL, люкс, №1 - Київ (169484) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 8 аптеках
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, перех. Саксаганського / Старовокзальна, 147/5
Всього: упаковка (1)
849,00
Економія: -98,00 грн
751,00 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Всього: упаковка (1)
676,21 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Березняківська, 36-Ж
Всього: упаковка (1)
743,84 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Гузара Любомира / Героїв Севастополя, 30/28
Всього: упаковка (1)
691,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 49
Всього: упаковка (1)
691,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Ялтинська, 6
Всього: упаковка (1)
691,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, шосе Харківське, 160
Всього: упаковка (1)
676,30 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Глушкова Академіка, 31-А
Всього: упаковка (1)
676,30 грн
В інших містах:
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Новосілки, вул. Олександрівська, 1-Г
Всього: упаковка (1)
676,30 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Буча, вул. Склозаводська, 3
Всього: упаковка (1)
652,70 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 75
Всього: упаковка (1)
676,30 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Васильків, вул. Грушевського Михайла, 17-А
Всього: упаковка (1)
737,77
Економія: -59,03 грн
678,74 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Обухів, вул. Каштанова, 14
Всього: упаковка (2)
614,80 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Баришівка, вул. Хмельницького Богдана, 17
Всього: упаковка (1)
637,93 грн
Аптека твоєї родини
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Бобровиця, вул. Незалежності, 25
Всього: упаковка (1)
614,80 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Переяслав, вул. Хмельницького Богдана, 135
Всього: упаковка (1)
579,94 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Згурівка, вул. Українська, 11
Всього: упаковка (1)
637,93 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Радомишль, пл. Соборна, 2
Всього: упаковка (1)
676,30 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Яготин, вул. Шевченка Тараса, 56
Всього: упаковка (3)
637,93 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Яготин, вул. Вокзальна, 21
Всього: упаковка (1)
579,94 грн