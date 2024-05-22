Медичні виробиЗасоби особистої гігієниВатна продукціяватні палочкиВатні палички Novita (Cotton sticks Novita) Ватні палички Novita (Cotton sticks Novita) (315269) - інструкція із застосування Медичні вироби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 35,92 грн Без рецепта 200 шт від 35,92 грн 200 шт від 25,31 грн 100 шт від 17,70 грн 100 шт Немає в наявності Більше +1 В наявності в 22 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Іпек Кількість штук в упаковці 200 шт. Медичні вироби ватні палочки