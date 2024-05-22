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Ватні палички Novita (Cotton sticks Novita) (315269) - інструкція із застосування Медичні вироби

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Ватні палички Novita (Cotton sticks Novita)
Ціна в місті Київ
від 35,92 грн
Без рецепта
200 шт від 35,92 грн 200 шт від 25,31 грн 100 шт від 17,70 грн 100 шт Немає в наявності
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В наявності в 22 аптеках
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Виробник
Кількість штук в упаковці
200 шт.
Медичні вироби
ватні палочки