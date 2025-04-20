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Ватні палички Novita (Cotton sticks Novita)
Ватні палички Novita (Cotton sticks Novita)
Львів
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Аптека 9-1-1
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Відчиняється о 08:00
Трускавець, вул. Стебницька, 43-А
71.7 км
ВАТНІ ПАЛИЧКИ тм "NOVITA" №200
Іпек
36,64
грн
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Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Турка, пл. Ринок, 26
104.2 км
ВАТНІ ПАЛИЧКИ тм "NOVITA" №200
Іпек
41,14
грн
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Локачі, вул. Степова, 8-А
109.3 км
ВАТНІ ПАЛИЧКИ тм "NOVITA" №200
Іпек
36,55
грн
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, бульв. Південний, 20
113.3 км
ВАТНІ ПАЛИЧКИ тм "NOVITA" №200
Іпек
35,22
грн
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Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Луцьк, просп. Грушевського Президента, 1
138.2 км
ВАТНІ ПАЛИЧКИ тм "NOVITA" №200
Іпек
36,42
грн
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дубно, вул. Галицького Данила, 5
138.7 км
ВАТНІ ПАЛИЧКИ тм "NOVITA" №200
Іпек
41,11
грн
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Луцьк, просп. Соборності, 11-В
140.5 км
ВАТНІ ПАЛИЧКИ тм "NOVITA" №200
Іпек
43,84
грн
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ківерці, вул. Соборності, 12-А
150.2 км
ВАТНІ ПАЛИЧКИ тм "NOVITA" №200
Іпек
43,72
грн
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Чорновола В'ячеслава, 98-А
180.3 км
ВАТНІ ПАЛИЧКИ тм "NOVITA" №200
Іпек
40,00
грн
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Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 38
218.1 км
ВАТНІ ПАЛИЧКИ тм "NOVITA" №200
Іпек
43,78
грн
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмільник, пл. Перемоги, 2
284.6 км
ВАТНІ ПАЛИЧКИ тм "NOVITA" №200
Іпек
40,00
грн
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, просп. Космонавтів, 36-А
324.9 км
ВАТНІ ПАЛИЧКИ тм "NOVITA" №200
Іпек
43,01
грн
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Скалецького, 35
327.4 км
ВАТНІ ПАЛИЧКИ тм "NOVITA" №200
Іпек
41,23
грн
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, пров. Лук'яненка Левка, 2
332.5 км
ВАТНІ ПАЛИЧКИ тм "NOVITA" №200
Іпек
40,08
грн
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Житомир, перех. Київська / Театральна, 7/4
334.7 км
ВАТНІ ПАЛИЧКИ тм "NOVITA" №200
Іпек
44,82
грн
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Велика Бердичівська, 47
335.7 км
ВАТНІ ПАЛИЧКИ тм "NOVITA" №200
Іпек
43,95
грн
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Київська, 77
336.5 км
ВАТНІ ПАЛИЧКИ тм "NOVITA" №200
Іпек
41,22
грн
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Коростень, вул. Сосновського, 42
350.7 км
ВАТНІ ПАЛИЧКИ тм "NOVITA" №200
Іпек
36,57
грн
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Липовець, вул. Липківського Василя, 28
369.9 км
ВАТНІ ПАЛИЧКИ тм "NOVITA" №200
Іпек
44,06
грн
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Тульчин, вул. Леонтовича Миколи, 46
374.5 км
ВАТНІ ПАЛИЧКИ тм "NOVITA" №200
Іпек
43,72
грн
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