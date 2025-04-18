Ватні палички Novita (Cotton sticks Novita)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 16 аптеках у Київ
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
1.1 км
ВАТНІ ПАЛИЧКИ тм "NOVITA" №200
Іпек
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
2.8 км
ВАТНІ ПАЛИЧКИ тм "NOVITA" №200
Іпек
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
3.1 км
ВАТНІ ПАЛИЧКИ тм "NOVITA" №200
Іпек
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/33
3.9 км
ВАТНІ ПАЛИЧКИ тм "NOVITA" №200
Іпек
Дешево
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Загорівська, 1
4.5 км
ВАТНІ ПАЛИЧКИ тм "NOVITA" №200
Іпек
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 2-А
5.3 км
ВАТНІ ПАЛИЧКИ тм "NOVITA" №200
Іпек
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Довженка Олександра, 1
5.5 км
ВАТНІ ПАЛИЧКИ тм "NOVITA" №200
Іпек
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Чорних Запорожців, 20-Б
6.5 км
ВАТНІ ПАЛИЧКИ тм "NOVITA" №200
Іпек
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Оболонський, 22-В
6.9 км
ВАТНІ ПАЛИЧКИ тм "NOVITA" №200
Іпек
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 21
7.2 км
ВАТНІ ПАЛИЧКИ тм "NOVITA" №200
Іпек
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Дніпровська Набережна, 14-Е
8.4 км
ВАТНІ ПАЛИЧКИ тм "NOVITA" №200
Іпек
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Полярна, 8
8.5 км
ВАТНІ ПАЛИЧКИ тм "NOVITA" №200
Іпек
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Берестейський, 73/1
8.8 км
ВАТНІ ПАЛИЧКИ тм "NOVITA" №200
Іпек
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Центральна, 21-Б
8.8 км
ВАТНІ ПАЛИЧКИ тм "NOVITA" №200
Іпек
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Червоної Калини, 47
8.9 км
ВАТНІ ПАЛИЧКИ тм "NOVITA" №200
Іпек
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 3-Г
9.8 км
ВАТНІ ПАЛИЧКИ тм "NOVITA" №200
Іпек
В містах поряд
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вишгород, вул. Шолуденка, 1
15.3 км
ВАТНІ ПАЛИЧКИ тм "NOVITA" №200
Іпек
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Софіївська Борщагівка, вул. Соборна, 105/7
15.5 км
ВАТНІ ПАЛИЧКИ тм "NOVITA" №200
Іпек
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Боярка, вул. Шевченка Тараса, 82
21.6 км
ВАТНІ ПАЛИЧКИ тм "NOVITA" №200
Іпек
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ворзель, вул. Європейська, 10
27.9 км
ВАТНІ ПАЛИЧКИ тм "NOVITA" №200
Іпек