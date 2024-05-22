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Голка S-моновет (S-monovett needle) (314746) - інструкція із застосування Медичні вироби

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Голка S-моновет (S-monovett needle)
Ціна в місті Київ
від 14,80 грн
Без рецепта
1 шт від 14,80 грн 1 шт від 15,41 грн 100 шт Немає в наявності
В наявності в 2 аптеках
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Виробник
Форма випуску
G21 1 1/2"
Кількість штук в упаковці
1 шт.
Медичні вироби
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