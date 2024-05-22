Медичні виробиВироби і комплектуючі, що використовуються для введення лікарських засобів і розчинів в тканини і порожнини тілаГолкиінші голкиГолка S-моновет (S-monovett needle) Голка S-моновет (S-monovett needle) (314746) - інструкція із застосування Медичні вироби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 14,80 грн Без рецепта 1 шт від 14,80 грн 1 шт від 15,41 грн 100 шт Немає в наявності В наявності в 2 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Sarstedt Форма випуску G21 1 1/2" Кількість штук в упаковці 1 шт. Медичні вироби інші голки