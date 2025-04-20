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Голка S-моновет (S-monovett needle)
Голка S-моновет (S-monovett needle)
Запоріжжя
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Кропивницький, вул. Преображенська, 84
225.9 км
ГОЛКА S-MONOVETTE 21G X 1/2 №1
Sarstedt
19,46
грн
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Медпрепарати
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Миру, 17
255.4 км
ГОЛКИ СТЕРИЛЬНІ ДО S-МОНОВЕТТ G21 1 1/2" №1
Sarstedt
13,67
грн
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D.s.
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Хмельницький, вул. Пілотська, 1
624.5 км
ГОЛКИ СТЕРИЛЬНІ ДО S-МОНОВЕТТ G21 1 1/2" №1
Sarstedt
16,30
грн
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D.s.
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Кам'янець-Подільський, просп. Грушевського, 21
641.0 км
ГОЛКИ СТЕРИЛЬНІ ДО S-МОНОВЕТТ G21 1 1/2" №1
Sarstedt
9,90
грн
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D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Волочиськ, вул. Незалежності, 64
682.8 км
ГОЛКИ СТЕРИЛЬНІ ДО S-МОНОВЕТТ G21 1 1/2" №1
Sarstedt
25,00
грн
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D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Волочиськ, вул. Незалежності, 68
682.9 км
ГОЛКИ СТЕРИЛЬНІ ДО S-МОНОВЕТТ G21 1 1/2" №1
Sarstedt
20,00
грн
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Волочиськ, вул. Незалежності, 68
682.9 км
ГОЛКИ СТЕРИЛЬНІ ДО S-МОНОВЕТТ G21 1 1/2" №1
Sarstedt
20,00
грн
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Волиньфарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Володимир, вул. Шпитальна, 20
853.0 км
ГОЛКА S-MONOVETTE 21G X 1/2 №1
Sarstedt
12,80
грн
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Соціальна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Волочиськ, вул. Незалежності, 17
682.8 км
ГОЛКИ СТЕРИЛЬНІ ДО S-МОНОВЕТТ G21 1 1/2" №1
Sarstedt
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