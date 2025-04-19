Київ
Голка S-моновет (S-monovett needle)

Голка S-моновет (S-monovett needle)

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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Кропивницький, вул. Преображенська, 84
197.6 км
ГОЛКА S-MONOVETTE 21G X 1/2 №1
Sarstedt
19,46 грн
Медпрепарати
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Миру, 17
275.4 км
ГОЛКИ СТЕРИЛЬНІ ДО S-МОНОВЕТТ G21 1 1/2" №1
Sarstedt
13,67 грн
D.s.
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Хмельницький, вул. Пілотська, 1
590.7 км
ГОЛКИ СТЕРИЛЬНІ ДО S-МОНОВЕТТ G21 1 1/2" №1
Sarstedt
16,30 грн
D.s.
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янець-Подільський, просп. Грушевського, 21
615.8 км
ГОЛКИ СТЕРИЛЬНІ ДО S-МОНОВЕТТ G21 1 1/2" №1
Sarstedt
9,90 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Волочиськ, вул. Незалежності, 64
648.7 км
ГОЛКИ СТЕРИЛЬНІ ДО S-МОНОВЕТТ G21 1 1/2" №1
Sarstedt
25,00 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Волочиськ, вул. Незалежності, 68
648.8 км
ГОЛКИ СТЕРИЛЬНІ ДО S-МОНОВЕТТ G21 1 1/2" №1
Sarstedt
20,00 грн
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Волочиськ, вул. Незалежності, 68
648.8 км
ГОЛКИ СТЕРИЛЬНІ ДО S-МОНОВЕТТ G21 1 1/2" №1
Sarstedt
20,00 грн
Волиньфарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Володимир, вул. Шпитальна, 20
810.2 км
ГОЛКА S-MONOVETTE 21G X 1/2 №1
Sarstedt
12,80 грн
Соціальна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Волочиськ, вул. Незалежності, 17
648.7 км
ГОЛКИ СТЕРИЛЬНІ ДО S-МОНОВЕТТ G21 1 1/2" №1
Sarstedt
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