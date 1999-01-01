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07Вироби і комплектуючі, що використовуються для введення лікарських засобів і розчинів в тканини і порожнини тіла

Голки
інші голки
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ГОЛКИ ВКРИТІ СИЛІКОНОМ MICROLET
ГОЛКИ ВКРИТІ СИЛІКОНОМ MICROLET
№200
Байєр
від 436,55 грн
в 182 аптеках інших міст
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ГОЛКА ДЛЯ ПРОМИВАННЯ ЛАКУН МИГДАЛИН
ГОЛКА ДЛЯ ПРОМИВАННЯ ЛАКУН МИГДАЛИН
D=1,5 g 17 №1
Каммед
від 86,16 грн
в 64 аптеках
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ГОЛКА ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ ПІДКЛЮЧИЧНОГО КАТЕТЕРУ
ГОЛКА ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ ПІДКЛЮЧИЧНОГО КАТЕТЕРУ
Кв-1 (1,0 х 0,6) 55 мм g 19 №1
Каммед
від 44,70 грн
в 25 аптеках інших міст
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ГОЛКА ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ ПІДКЛЮЧИЧНОГО КАТЕТЕРУ
ГОЛКА ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ ПІДКЛЮЧИЧНОГО КАТЕТЕРУ
Кв-3 (2,0 х 1,5) 120 мм g 15 №1
Каммед
від 106,78 грн
в 16 аптеках
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ГОЛКА ІН'ЄКЦІЙНА "ВОЛЕС" ОДНОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ СТЕРИЛЬНА
ГОЛКА ІН'ЄКЦІЙНА "ВОЛЕС" ОДНОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ СТЕРИЛЬНА
21g (0,8 х 40 мм) №1
від 3,10 грн
в 14 аптеках інших міст
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ГОЛКА STIMUPLEX A
ГОЛКА STIMUPLEX A
G21 х 2", 0,80 х 50 мм 4894375 №1
Б. Браун
від 321,10 грн
в 12 аптеках інших міст
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Декомпресійна голка
Декомпресійна голка
G15 для плевральної порожнини №1
Каммед
від 66,50 грн
в 10 аптеках інших міст
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ГОЛКИ СТЕРИЛЬНІ ДО S-МОНОВЕТТ
ГОЛКИ СТЕРИЛЬНІ ДО S-МОНОВЕТТ
G21 1 1/2" 85.1162 (0,8 мм х 38 мм) №1
Sarstedt
від 9,90 грн
в 7 аптеках інших міст
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ГОЛКА ДВОСТОРОННЯ "ВОЛЕС" ДЛЯ ВАКУУМНОГО ЗАБОРУ КРОВІ ОДНОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ СТЕРИЛЬНА
ГОЛКА ДВОСТОРОННЯ "ВОЛЕС" ДЛЯ ВАКУУМНОГО ЗАБОРУ КРОВІ ОДНОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ СТЕРИЛЬНА
21g (0,8 х 38 мм) зелена №100
Great Mountain Medical Instruments
від 258,30 грн
в 6 аптеках
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ГОЛКА КУТОВА SURECAN®
ГОЛКА КУТОВА SURECAN®
G20 20 мм 04439937 №1
B. Braun Medical SAS
від 76,61 грн
в 6 аптеках
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ГОЛКА ДЛЯ ПРОМИВАННЯ ЛАКУН МИГДАЛИН
ГОЛКА ДЛЯ ПРОМИВАННЯ ЛАКУН МИГДАЛИН
№1
Каммед
від 90,05 грн
в 6 аптеках
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ГОЛКА ІН'ЄКЦІЙНА ОДНОРАЗОВА СТЕРИЛЬНА "ALEXPHARM"
ГОЛКА ІН'ЄКЦІЙНА ОДНОРАЗОВА СТЕРИЛЬНА "ALEXPHARM"
22g (0,7 х 40 мм) №1
Джангсу Кангуа Медикал Екв. Ко. ЛТД
від 0,75 грн
в 5 аптеках інших міст
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ГОЛКА ІН'ЄКЦІЙНА ОДНОРАЗОВА СТЕРИЛЬНА "ALEXPHARM"
ГОЛКА ІН'ЄКЦІЙНА ОДНОРАЗОВА СТЕРИЛЬНА "ALEXPHARM"
18g (1,2 х 40 мм) №1
Джангсу Кангуа Медикал Екв. Ко. ЛТД
від 1,00 грн
в 4 аптеках інших міст
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Голка двостороння "ВОЛЕС" тип "флешбек" для вакуумного забору крові одноразового використання стерильна
Голка двостороння "ВОЛЕС" тип "флешбек" для вакуумного забору крові одноразового використання стерильна
21g (0,8 х 25 мм) №100
Berpu Medical Technology Co., Ltd.
від 1137,00 грн
в 3 аптеках інших міст
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ГОЛКА З КРИЛЬЦЯМИ SURECAN®
ГОЛКА З КРИЛЬЦЯМИ SURECAN®
G22 20 мм 04448391 №1
B. Braun Medical SAS
від 229,74 грн
в 3 аптеках
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ГОЛКА ІН'ЄКЦІЙНА ОДНОРАЗОВА СТЕРИЛЬНА "ALEXPHARM"
ГОЛКА ІН'ЄКЦІЙНА ОДНОРАЗОВА СТЕРИЛЬНА "ALEXPHARM"
21g (0,8 х 40 мм) №1
Джангсу Кангуа Медикал Екв. Ко. ЛТД
від 0,90 грн
в 3 аптеках інших міст
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ГОЛКА ДВОСТОРОННЯ "ВОЛЕС" ДЛЯ ВАКУУМНОГО ЗАБОРУ КРОВІ ОДНОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ СТЕРИЛЬНА
ГОЛКА ДВОСТОРОННЯ "ВОЛЕС" ДЛЯ ВАКУУМНОГО ЗАБОРУ КРОВІ ОДНОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ СТЕРИЛЬНА
22g (0,7 х 38 мм) чорна №100
від 311,30 грн
в 3 аптеках інших міст
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ГОЛКА ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ ПІДКЛЮЧИЧНОГО КАТЕТЕРУ
ГОЛКА ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ ПІДКЛЮЧИЧНОГО КАТЕТЕРУ
Кв-2 (1,5 х 1,0) 100 мм g 17 №1
Каммед
від 101,90 грн
в 3 аптеках
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ГОЛКА ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ ПІДКЛЮЧИЧНОГО КАТЕТЕРУ
ГОЛКА ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ ПІДКЛЮЧИЧНОГО КАТЕТЕРУ
Кв-3 1,4 №1
Каммед
від 84,48 грн
в 2 аптеках інших міст
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ГОЛКА STIMUPLEX A
ГОЛКА STIMUPLEX A
G21 x 4", 0.80 x 100 мм 4894260 №1
Б. Браун
від 749,84 грн
в 2 аптеках
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