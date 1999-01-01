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Вироби і комплектуючі, що використовуються для введення лікарських засобів і розчинів в тканини і порожнини тіла
Голки
інші голки
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ГОЛКИ ВКРИТІ СИЛІКОНОМ MICROLET
№200
Байєр
від
436,55
грн
в 182 аптеках інших міст
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ГОЛКА ДЛЯ ПРОМИВАННЯ ЛАКУН МИГДАЛИН
D=1,5 g 17 №1
Каммед
від
86,16
грн
в 64 аптеках
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ГОЛКА ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ ПІДКЛЮЧИЧНОГО КАТЕТЕРУ
Кв-1 (1,0 х 0,6) 55 мм g 19 №1
Каммед
від
44,70
грн
в 25 аптеках інших міст
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ГОЛКА ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ ПІДКЛЮЧИЧНОГО КАТЕТЕРУ
Кв-3 (2,0 х 1,5) 120 мм g 15 №1
Каммед
від
106,78
грн
в 16 аптеках
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ГОЛКА ІН'ЄКЦІЙНА "ВОЛЕС" ОДНОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ СТЕРИЛЬНА
21g (0,8 х 40 мм) №1
від
3,10
грн
в 14 аптеках інших міст
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ГОЛКА STIMUPLEX A
G21 х 2", 0,80 х 50 мм 4894375 №1
Б. Браун
від
321,10
грн
в 12 аптеках інших міст
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Декомпресійна голка
G15 для плевральної порожнини №1
Каммед
від
66,50
грн
в 10 аптеках інших міст
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ГОЛКИ СТЕРИЛЬНІ ДО S-МОНОВЕТТ
G21 1 1/2" 85.1162 (0,8 мм х 38 мм) №1
Sarstedt
від
9,90
грн
в 7 аптеках інших міст
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ГОЛКА ДВОСТОРОННЯ "ВОЛЕС" ДЛЯ ВАКУУМНОГО ЗАБОРУ КРОВІ ОДНОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ СТЕРИЛЬНА
21g (0,8 х 38 мм) зелена №100
Great Mountain Medical Instruments
від
258,30
грн
в 6 аптеках
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ГОЛКА КУТОВА SURECAN®
G20 20 мм 04439937 №1
B. Braun Medical SAS
від
76,61
грн
в 6 аптеках
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ГОЛКА ДЛЯ ПРОМИВАННЯ ЛАКУН МИГДАЛИН
№1
Каммед
від
90,05
грн
в 6 аптеках
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ГОЛКА ІН'ЄКЦІЙНА ОДНОРАЗОВА СТЕРИЛЬНА "ALEXPHARM"
22g (0,7 х 40 мм) №1
Джангсу Кангуа Медикал Екв. Ко. ЛТД
від
0,75
грн
в 5 аптеках інших міст
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ГОЛКА ІН'ЄКЦІЙНА ОДНОРАЗОВА СТЕРИЛЬНА "ALEXPHARM"
18g (1,2 х 40 мм) №1
Джангсу Кангуа Медикал Екв. Ко. ЛТД
від
1,00
грн
в 4 аптеках інших міст
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Голка двостороння "ВОЛЕС" тип "флешбек" для вакуумного забору крові одноразового використання стерильна
21g (0,8 х 25 мм) №100
Berpu Medical Technology Co., Ltd.
від
1137,00
грн
в 3 аптеках інших міст
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ГОЛКА З КРИЛЬЦЯМИ SURECAN®
G22 20 мм 04448391 №1
B. Braun Medical SAS
від
229,74
грн
в 3 аптеках
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ГОЛКА ІН'ЄКЦІЙНА ОДНОРАЗОВА СТЕРИЛЬНА "ALEXPHARM"
21g (0,8 х 40 мм) №1
Джангсу Кангуа Медикал Екв. Ко. ЛТД
від
0,90
грн
в 3 аптеках інших міст
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ГОЛКА ДВОСТОРОННЯ "ВОЛЕС" ДЛЯ ВАКУУМНОГО ЗАБОРУ КРОВІ ОДНОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ СТЕРИЛЬНА
22g (0,7 х 38 мм) чорна №100
від
311,30
грн
в 3 аптеках інших міст
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ГОЛКА ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ ПІДКЛЮЧИЧНОГО КАТЕТЕРУ
Кв-2 (1,5 х 1,0) 100 мм g 17 №1
Каммед
від
101,90
грн
в 3 аптеках
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ГОЛКА ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ ПІДКЛЮЧИЧНОГО КАТЕТЕРУ
Кв-3 1,4 №1
Каммед
від
84,48
грн
в 2 аптеках інших міст
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ГОЛКА STIMUPLEX A
G21 x 4", 0.80 x 100 мм 4894260 №1
Б. Браун
від
749,84
грн
в 2 аптеках
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Форма випуску
0,3 х 13 мм
0,3 х 13 мм, 30G
0,4 х 13 мм
0,5 х 25 мм
0,6 х 25 мм
0,6 х 30 мм
0,7 х 30 мм
0,7 х 38 мм
0,7 х 40 мм
0,8 х 38 мм
0,8 х 40 мм
1,2 x 40 мм
1,2 х 50 мм
15G x 10/75 мм
18G (1,2 х 40 мм)
20G (0,9 мм) x 25 мм
20G (0,9 х 20 мм)
21G (0,8 х 25 мм)
21G (0,8 х 38 мм)
21G (0,8 х 40 мм)
21G X 1/2
21G х 1 1/2" (0,8х40 мм)
21Gx1,5" (0,8х38мм)
22G (0,7 х 25 мм)
22G (0,7 х 38 мм)
22G (0,7 х 40 мм)
22G х 1,5" (0,7х38 мм)
23G (0,6 х 30 мм)
23G х 1 1/4" (0,6х30 мм)
30G (0,3 х 13 мм)
30G х 1/2" (0,3х13 мм)
4А1-0,6х30
4А1-0,9х22
G15
G20
G21
G21 1 1/2"
G21 x 4", 0.80 x 100 мм
G21 х 2", 0,80 х 50 мм
G22
G22 x 2", 0.70 x 50 мм
IP 18G
USP 0 (М3,5) 48мм 1/2 колюча
d=1,5
КВ-1 (1,0 х 0,6)
КВ-2 (1,5 х 1,0)
КВ-3 (2,0 х 1,5)
КВ-3 1,4
№10
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Пакування
15 мм
20 мм
25 мм
55 мм
100 мм
120 мм
полігліколід плетена 48 мм
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Виробник
B. Braun Medical SAS
Balton
Bayer
Becton Dickinson
Berpu Medical Technology Co., Ltd.
Great Mountain Medical Instruments
Greiner Bio-One
Jiangsu Kanghua ME
M.D.L.
Medical Lomza Sp.z.o.o
Quality Needles PVT.LTD.
Sarstedt
Surgiwell
Б. Браун
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Гемопласт
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Опусмед
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