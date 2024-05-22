Медичні виробиПерев'язочні засобиБинтиінші бинтиБинт Scotchcast plus (Bandage Scotchcast plus) Бинт Scotchcast plus (Bandage Scotchcast plus) (314571) - інструкція із застосування Медичні вироби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 206,40 грн Без рецепта 1 шт від 206,40 грн 1 шт від 246,80 грн 1 шт від 378,65 грн 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності Більше +3 В наявності в 4 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник 3М Форма випуску 5 см х 3,6 м Кількість штук в упаковці 1 шт. Медичні вироби інші бинти