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Бинт Scotchcast plus (Bandage Scotchcast plus) (314571) - інструкція із застосування Медичні вироби

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Бинт Scotchcast plus (Bandage Scotchcast plus)
Ціна в місті Київ
від 206,40 грн
Без рецепта
1 шт від 206,40 грн 1 шт від 246,80 грн 1 шт від 378,65 грн 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності
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В наявності в 4 аптеках
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Виробник
Форма випуску
5 см х 3,6 м
Кількість штук в упаковці
1 шт.
Медичні вироби
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