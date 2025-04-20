Бинт Scotchcast plus (Bandage Scotchcast plus)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 19 аптеках у Кривий Ріг
Аптеки медичної академії
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
БИНТ ІММОБІЛІЗАЦІЙНИЙ 3M™ SCOTCHCAST™ PLUS 10,1 см х 3,6 м №1
3М
БИНТ ІММОБІЛІЗАЦІЙНИЙ 3M™ SCOTCHCAST™ PLUS 12,7 см х 3,6 м №1
3М
В містах поряд
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Світловодськ, вул. Героїв України, 110
127.8 км
БИНТ ІММОБІЛІЗАЦІЙНИЙ 3M™ SCOTCHCAST™ PLUS 5 см х 3,6 м №1
3М
БИНТ ІММОБІЛІЗАЦІЙНИЙ 3M™ SCOTCHCAST™ PLUS 7,6 см х 3,6 м №1
3М
БИНТ ІММОБІЛІЗАЦІЙНИЙ 3M™ SCOTCHCAST™ PLUS 10,1 см х 3,6 м №1
3М
Аптеки медичної академії
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 86-А
137.5 км
БИНТ ІММОБІЛІЗАЦІЙНИЙ 3M™ SCOTCHCAST™ PLUS 5 см х 3,6 м №1
3М
Аптеки медичної академії
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 2
140.2 км
БИНТ ІММОБІЛІЗАЦІЙНИЙ 3M™ SCOTCHCAST™ PLUS 5 см х 3,6 м №1
3М
БИНТ ІММОБІЛІЗАЦІЙНИЙ 3M™ SCOTCHCAST™ PLUS 7,6 см х 3,6 м №1
3М
БИНТ ІММОБІЛІЗАЦІЙНИЙ 3M™ SCOTCHCAST™ PLUS 12,7 см х 3,6 м №1
3М
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Кобеляки, вул. Шевченка Тараса, 81/1
150.4 км
БИНТ ІММОБІЛІЗАЦІЙНИЙ 3M™ SCOTCHCAST™ PLUS 7,6 см х 3,6 м №1
3М
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
312.1 км
БИНТ ІММОБІЛІЗАЦІЙНИЙ 3M™ SCOTCHCAST™ PLUS 7,6 см х 3,6 м №1
3М
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
313.0 км
БИНТ ІММОБІЛІЗАЦІЙНИЙ 3M™ SCOTCHCAST™ PLUS 7,6 см х 3,6 м №1
3М
Аптека низькі ціни №1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
313.0 км
БИНТ ІММОБІЛІЗАЦІЙНИЙ 3M™ SCOTCHCAST™ PLUS 5 см х 3,6 м №1
3М
БИНТ ІММОБІЛІЗАЦІЙНИЙ 3M™ SCOTCHCAST™ PLUS 7,6 см х 3,6 м №1
3М
Волиньфарм
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Ковель, вул. Пчілки Олени, 4
724.8 км
БИНТ ІММОБІЛІЗАЦІЙНИЙ 3M™ SCOTCHCAST™ PLUS 5 см х 3,6 м №1
3М
БИНТ ІММОБІЛІЗАЦІЙНИЙ 3M™ SCOTCHCAST™ PLUS 7,6 см х 3,6 м №1
3М
Аптеки медичної академії
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Відродження, 31
112.6 км
БИНТ ІММОБІЛІЗАЦІЙНИЙ 3M™ SCOTCHCAST™ PLUS 7,6 см х 3,6 м №1
3М
БИНТ ІММОБІЛІЗАЦІЙНИЙ 3M™ SCOTCHCAST™ PLUS 10,1 см х 3,6 м №1
3М
БИНТ ІММОБІЛІЗАЦІЙНИЙ 3M™ SCOTCHCAST™ PLUS 12,7 см х 3,6 м №1
3М
Аптеки медичної академії
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Свободи, 24-Б
113.6 км
БИНТ ІММОБІЛІЗАЦІЙНИЙ 3M™ SCOTCHCAST™ PLUS 7,6 см х 3,6 м №1
3М
БИНТ ІММОБІЛІЗАЦІЙНИЙ 3M™ SCOTCHCAST™ PLUS 12,7 см х 3,6 м №1
3М
Аптеки медичної академії
Зачинено
Відчиняється о 08:30
Дніпро, вул. Шепарда Алана, 17
133.1 км
БИНТ ІММОБІЛІЗАЦІЙНИЙ 3M™ SCOTCHCAST™ PLUS 7,6 см х 3,6 м №1
3М
Аптеки медичної академії
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Дніпро, вул. Незалежності, 36
133.4 км
БИНТ ІММОБІЛІЗАЦІЙНИЙ 3M™ SCOTCHCAST™ PLUS 5 см х 3,6 м №1
3М
БИНТ ІММОБІЛІЗАЦІЙНИЙ 3M™ SCOTCHCAST™ PLUS 7,6 см х 3,6 м №1
3М
БИНТ ІММОБІЛІЗАЦІЙНИЙ 3M™ SCOTCHCAST™ PLUS 10,1 см х 3,6 м №1
3М
Аптеки медичної академії
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, шосе Запорізьке, 2-А
134.3 км
БИНТ ІММОБІЛІЗАЦІЙНИЙ 3M™ SCOTCHCAST™ PLUS 7,6 см х 3,6 м №1
3М
Аптеки медичної академії
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 146
134.4 км
БИНТ ІММОБІЛІЗАЦІЙНИЙ 3M™ SCOTCHCAST™ PLUS 10,1 см х 3,6 м №1
3М
Аптеки медичної академії
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
136.4 км
БИНТ ІММОБІЛІЗАЦІЙНИЙ 3M™ SCOTCHCAST™ PLUS 7,6 см х 3,6 м №1
3М
БИНТ ІММОБІЛІЗАЦІЙНИЙ 3M™ SCOTCHCAST™ PLUS 12,7 см х 3,6 м №1
3М
Аптеки медичної академії
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, шосе Донецьке, 7-Б
136.6 км
БИНТ ІММОБІЛІЗАЦІЙНИЙ 3M™ SCOTCHCAST™ PLUS 5 см х 3,6 м №1
3М
БИНТ ІММОБІЛІЗАЦІЙНИЙ 3M™ SCOTCHCAST™ PLUS 7,6 см х 3,6 м №1
3М
БИНТ ІММОБІЛІЗАЦІЙНИЙ 3M™ SCOTCHCAST™ PLUS 10,1 см х 3,6 м №1
3М
БИНТ ІММОБІЛІЗАЦІЙНИЙ 3M™ SCOTCHCAST™ PLUS 12,7 см х 3,6 м №1
3М
Аптеки медичної академії
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Героїв, 32
136.7 км
БИНТ ІММОБІЛІЗАЦІЙНИЙ 3M™ SCOTCHCAST™ PLUS 5 см х 3,6 м №1
3М
Аптеки медичної академії
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 100
136.8 км
БИНТ ІММОБІЛІЗАЦІЙНИЙ 3M™ SCOTCHCAST™ PLUS 7,6 см х 3,6 м №1
3М
Аптеки медичної академії
Відчинено
Зачиняється за 44 хв
Дніпро, просп. Науки, 8-А
138.0 км
БИНТ ІММОБІЛІЗАЦІЙНИЙ 3M™ SCOTCHCAST™ PLUS 12,7 см х 3,6 м №1
3М