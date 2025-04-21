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Бинт Scotchcast plus (Bandage Scotchcast plus)
Бинт Scotchcast plus (Bandage Scotchcast plus)
Миколаїв
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Світловодськ, вул. Героїв України, 110
252.5 км
БИНТ ІММОБІЛІЗАЦІЙНИЙ 3M™ SCOTCHCAST™ PLUS 5 см х 3,6 м №1
3М
178,80
грн
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БИНТ ІММОБІЛІЗАЦІЙНИЙ 3M™ SCOTCHCAST™ PLUS 7,6 см х 3,6 м №1
3М
207,60
грн
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БИНТ ІММОБІЛІЗАЦІЙНИЙ 3M™ SCOTCHCAST™ PLUS 10,1 см х 3,6 м №1
3М
260,40
грн
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Аптеки медичної академії
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 86-А
284.4 км
БИНТ ІММОБІЛІЗАЦІЙНИЙ 3M™ SCOTCHCAST™ PLUS 5 см х 3,6 м №1
3М
411,90
грн
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Аптеки медичної академії
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 2
288.1 км
БИНТ ІММОБІЛІЗАЦІЙНИЙ 3M™ SCOTCHCAST™ PLUS 5 см х 3,6 м №1
3М
411,90
грн
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БИНТ ІММОБІЛІЗАЦІЙНИЙ 3M™ SCOTCHCAST™ PLUS 7,6 см х 3,6 м №1
3М
484,40
грн
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БИНТ ІММОБІЛІЗАЦІЙНИЙ 3M™ SCOTCHCAST™ PLUS 12,7 см х 3,6 м №1
3М
671,00
грн
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 11 хв
Кобеляки, вул. Шевченка Тараса, 81/1
296.0 км
БИНТ ІММОБІЛІЗАЦІЙНИЙ 3M™ SCOTCHCAST™ PLUS 7,6 см х 3,6 м №1
3М
362,39
грн
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1 соціальна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бородянка, вул. Семашко, 4
439.0 км
БИНТ ІММОБІЛІЗАЦІЙНИЙ 3M™ SCOTCHCAST™ PLUS 7,6 см х 3,6 м №1
3М
282,50
грн
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БИНТ ІММОБІЛІЗАЦІЙНИЙ 3M™ SCOTCHCAST™ PLUS 10,1 см х 3,6 м №1
3М
353,00
грн
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
463.0 км
БИНТ ІММОБІЛІЗАЦІЙНИЙ 3M™ SCOTCHCAST™ PLUS 7,6 см х 3,6 м №1
3М
348,94
грн
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
463.9 км
БИНТ ІММОБІЛІЗАЦІЙНИЙ 3M™ SCOTCHCAST™ PLUS 7,6 см х 3,6 м №1
3М
365,93
грн
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Аптека низькі ціни №1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
463.9 км
БИНТ ІММОБІЛІЗАЦІЙНИЙ 3M™ SCOTCHCAST™ PLUS 5 см х 3,6 м №1
3М
399,99
грн
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БИНТ ІММОБІЛІЗАЦІЙНИЙ 3M™ SCOTCHCAST™ PLUS 7,6 см х 3,6 м №1
3М
488,08
грн
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Волиньфарм
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Ковель, вул. Пчілки Олени, 4
711.2 км
БИНТ ІММОБІЛІЗАЦІЙНИЙ 3M™ SCOTCHCAST™ PLUS 5 см х 3,6 м №1
3М
259,00
грн
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БИНТ ІММОБІЛІЗАЦІЙНИЙ 3M™ SCOTCHCAST™ PLUS 7,6 см х 3,6 м №1
3М
304,60
грн
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Аптеки медичної академії
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
150.8 км
БИНТ ІММОБІЛІЗАЦІЙНИЙ 3M™ SCOTCHCAST™ PLUS 10,1 см х 3,6 м №1
3М
БИНТ ІММОБІЛІЗАЦІЙНИЙ 3M™ SCOTCHCAST™ PLUS 12,7 см х 3,6 м №1
3М
Аптеки медичної академії
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Відродження, 31
263.1 км
БИНТ ІММОБІЛІЗАЦІЙНИЙ 3M™ SCOTCHCAST™ PLUS 7,6 см х 3,6 м №1
3М
БИНТ ІММОБІЛІЗАЦІЙНИЙ 3M™ SCOTCHCAST™ PLUS 10,1 см х 3,6 м №1
3М
БИНТ ІММОБІЛІЗАЦІЙНИЙ 3M™ SCOTCHCAST™ PLUS 12,7 см х 3,6 м №1
3М
Аптеки медичної академії
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Свободи, 24-Б
264.1 км
БИНТ ІММОБІЛІЗАЦІЙНИЙ 3M™ SCOTCHCAST™ PLUS 7,6 см х 3,6 м №1
3М
БИНТ ІММОБІЛІЗАЦІЙНИЙ 3M™ SCOTCHCAST™ PLUS 12,7 см х 3,6 м №1
3М
Аптеки медичної академії
Зачинено
Відчиняється о 08:30
Дніпро, вул. Шепарда Алана, 17
280.5 км
БИНТ ІММОБІЛІЗАЦІЙНИЙ 3M™ SCOTCHCAST™ PLUS 7,6 см х 3,6 м №1
3М
Аптеки медичної академії
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Дніпро, вул. Незалежності, 36
280.8 км
БИНТ ІММОБІЛІЗАЦІЙНИЙ 3M™ SCOTCHCAST™ PLUS 5 см х 3,6 м №1
3М
БИНТ ІММОБІЛІЗАЦІЙНИЙ 3M™ SCOTCHCAST™ PLUS 7,6 см х 3,6 м №1
3М
БИНТ ІММОБІЛІЗАЦІЙНИЙ 3M™ SCOTCHCAST™ PLUS 10,1 см х 3,6 м №1
3М
Аптеки медичної академії
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, шосе Запорізьке, 2-А
281.4 км
БИНТ ІММОБІЛІЗАЦІЙНИЙ 3M™ SCOTCHCAST™ PLUS 7,6 см х 3,6 м №1
3М
Аптеки медичної академії
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 146
282.2 км
БИНТ ІММОБІЛІЗАЦІЙНИЙ 3M™ SCOTCHCAST™ PLUS 10,1 см х 3,6 м №1
3М
Аптеки медичної академії
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Героїв, 32
283.3 км
БИНТ ІММОБІЛІЗАЦІЙНИЙ 3M™ SCOTCHCAST™ PLUS 5 см х 3,6 м №1
3М
Аптеки медичної академії
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
284.4 км
БИНТ ІММОБІЛІЗАЦІЙНИЙ 3M™ SCOTCHCAST™ PLUS 7,6 см х 3,6 м №1
3М
БИНТ ІММОБІЛІЗАЦІЙНИЙ 3M™ SCOTCHCAST™ PLUS 12,7 см х 3,6 м №1
3М
Аптеки медичної академії
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 100
284.7 км
БИНТ ІММОБІЛІЗАЦІЙНИЙ 3M™ SCOTCHCAST™ PLUS 7,6 см х 3,6 м №1
3М
Аптеки медичної академії
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, шосе Донецьке, 7-Б
285.3 км
БИНТ ІММОБІЛІЗАЦІЙНИЙ 3M™ SCOTCHCAST™ PLUS 5 см х 3,6 м №1
3М
БИНТ ІММОБІЛІЗАЦІЙНИЙ 3M™ SCOTCHCAST™ PLUS 7,6 см х 3,6 м №1
3М
БИНТ ІММОБІЛІЗАЦІЙНИЙ 3M™ SCOTCHCAST™ PLUS 10,1 см х 3,6 м №1
3М
БИНТ ІММОБІЛІЗАЦІЙНИЙ 3M™ SCOTCHCAST™ PLUS 12,7 см х 3,6 м №1
3М
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