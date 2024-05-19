БИНТ ІММОБІЛІЗАЦІЙНИЙ 3M™ SCOTCHCAST™ PLUS 12,7 см х 3,6 м білий, №1 - Київ (58596) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 2 аптеках
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:45
Київ, вул. Рудницького Степана, 6-А
В інших містах:
Фармація
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 18:00
Київ, вул. Вербицького Архітектора, 18
Рецепти здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Цілодобово
Боярка, вул. Соборності, 51
Аптека 3і
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Стрий, вул. Басараб Ольги, 15
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом