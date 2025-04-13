катетери тип Нелатон

Катетер урологіч. Нелатон

8 препаратівЗнайти все в аптеках
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КАТЕТЕР УРОЛОГІЧНИЙ "НЕЛАТОН"
КАТЕТЕР УРОЛОГІЧНИЙ "НЕЛАТОН"
Ch 10 400 мм №1
GALMED
від 31,44 грн
в 4 аптеках інших міст
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КАТЕТЕР УРОЛОГІЧНИЙ ДІАГНОСТИЧНИЙ НЕЛАТОН
КАТЕТЕР УРОЛОГІЧНИЙ ДІАГНОСТИЧНИЙ НЕЛАТОН
Kmn 5f №1
від 375,00 грн
в 1 аптеці інших міст
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КАТЕТЕР УРОЛОГІЧНИЙ ДІАГНОСТИЧНИЙ НЕЛАТОН
КАТЕТЕР УРОЛОГІЧНИЙ ДІАГНОСТИЧНИЙ НЕЛАТОН
Kmn 4f №1
Балтон
від 232,83 грн
в 1 аптеці інших міст
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КАТЕТЕР УРОЛОГІЧНИЙ "НЕЛАТОН"
КАТЕТЕР УРОЛОГІЧНИЙ "НЕЛАТОН"
Ch 12 400 мм №1
від 30,98 грн
в 1 аптеці
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КАТЕТЕР УРОЛОГІЧНИЙ "НЕЛАТОН"
КАТЕТЕР УРОЛОГІЧНИЙ "НЕЛАТОН"
Ch 18 400 мм №1
від 8,26 грн
в 1 аптеці інших міст
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КАТЕТЕР УРОЛОГІЧНИЙ "НЕЛАТОН"
КАТЕТЕР УРОЛОГІЧНИЙ "НЕЛАТОН"
Ch 8 400 мм №1
Немає в наявності
КАТЕТЕР УРОЛОГІЧНИЙ "НЕЛАТОН"
КАТЕТЕР УРОЛОГІЧНИЙ "НЕЛАТОН"
Ch 16 400 мм №1
Немає в наявності
КАТЕТЕР УРОЛОГІЧНИЙ "НЕЛАТОН"
КАТЕТЕР УРОЛОГІЧНИЙ "НЕЛАТОН"
Ch 14 400 мм №1
Немає в наявності
Ціни в Київ
від 30,98 грн
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Характеристики
Виробник
GALMED
Форма випуску
Ch 10
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
1 шт.
Медичні вироби