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катетери тип Нелатон
Катетер урологіч. Нелатон
8 препаратів
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КАТЕТЕР УРОЛОГІЧНИЙ "НЕЛАТОН"
Ch 10 400 мм №1
GALMED
від
31,44
грн
в 4 аптеках інших міст
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КАТЕТЕР УРОЛОГІЧНИЙ ДІАГНОСТИЧНИЙ НЕЛАТОН
Kmn 5f №1
від
375,00
грн
в 1 аптеці інших міст
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КАТЕТЕР УРОЛОГІЧНИЙ ДІАГНОСТИЧНИЙ НЕЛАТОН
Kmn 4f №1
Балтон
від
232,83
грн
в 1 аптеці інших міст
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КАТЕТЕР УРОЛОГІЧНИЙ "НЕЛАТОН"
Ch 12 400 мм №1
від
30,98
грн
в 1 аптеці
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КАТЕТЕР УРОЛОГІЧНИЙ "НЕЛАТОН"
Ch 18 400 мм №1
від
8,26
грн
в 1 аптеці інших міст
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КАТЕТЕР УРОЛОГІЧНИЙ "НЕЛАТОН"
Ch 8 400 мм №1
Немає в наявності
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КАТЕТЕР УРОЛОГІЧНИЙ "НЕЛАТОН"
Ch 16 400 мм №1
Немає в наявності
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КАТЕТЕР УРОЛОГІЧНИЙ "НЕЛАТОН"
Ch 14 400 мм №1
Немає в наявності
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Форма випуску
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Ch 12
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Пакування
400 мм
Виробник
Balton
GALMED
Ціни в
Київ
від
30,98
грн
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Характеристики
Виробник
GALMED
Форма випуску
Ch 10
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
1 шт.
Медичні вироби
катетери тип Нелатон
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