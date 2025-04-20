Катетер урологіч. Нелатон
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках у Запоріжжя
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
КАТЕТЕР УРОЛОГІЧНИЙ "НЕЛАТОН" Ch 10 400 мм №1
GALMED
40,00
Економія при броні: -7,00 грн
КАТЕТЕР УРОЛОГІЧНИЙ "НЕЛАТОН" Ch 12 400 мм №1
40,00
Економія при броні: -7,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
КАТЕТЕР УРОЛОГІЧНИЙ ДІАГНОСТИЧНИЙ НЕЛАТОН KMN 4F №1
Балтон
242,28
Економія при броні: -9,45 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 6
3.5 км
КАТЕТЕР УРОЛОГІЧНИЙ "НЕЛАТОН" Ch 10 400 мм №1
GALMED
40,00
Економія при броні: -7,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
8.2 км
КАТЕТЕР УРОЛОГІЧНИЙ "НЕЛАТОН" Ch 10 400 мм №1
GALMED
40,00
Економія при броні: -7,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
8.8 км
КАТЕТЕР УРОЛОГІЧНИЙ "НЕЛАТОН" Ch 10 400 мм №1
GALMED
КАТЕТЕР УРОЛОГІЧНИЙ "НЕЛАТОН" Ch 12 400 мм №1
34,00
Економія при броні: -1,00 грн
В містах поряд
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Покров, вул. Героїв України, 4/4
81.7 км
КАТЕТЕР УРОЛОГІЧНИЙ "НЕЛАТОН" Ch 18 400 мм №1
8,61
Економія при броні: -0,35 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
228.4 км
КАТЕТЕР УРОЛОГІЧНИЙ "НЕЛАТОН" Ch 10 400 мм №1
GALMED
42,00
Економія при броні: -7,00 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Сміла, вул. Героїв Холодноярців, 82
284.5 км
КАТЕТЕР УРОЛОГІЧНИЙ "НЕЛАТОН" Ch 12 400 мм №1
Аптека ніжних цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Переяслав, вул. Хмельницького Богдана, 135/3
366.6 км
КАТЕТЕР УРОЛОГІЧНИЙ "НЕЛАТОН" Ch 10 400 мм №1
GALMED
33,64
Економія при броні: -2,20 грн
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Київ, перех. Загорівська / Овруцька, 3/15-Б
448.6 км
КАТЕТЕР УРОЛОГІЧНИЙ "НЕЛАТОН" Ch 12 400 мм №1
М.т.к.
Хмельницький, вул. Пілотська, 1-А
624.5 км
КАТЕТЕР УРОЛОГІЧНИЙ ДІАГНОСТИЧНИЙ НЕЛАТОН KMN 5F №1