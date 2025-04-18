Катетер урологіч. Нелатон
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 6 аптеках у Київ
Аптека низькі ціни №1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, перех. Загорівська / Овруцька, 3/15-Б
4.3 км
КАТЕТЕР УРОЛОГІЧНИЙ "НЕЛАТОН" Ch 12 400 мм №1
В містах поряд
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Переяслав, вул. Хмельницького Богдана, 135/3
78.3 км
КАТЕТЕР УРОЛОГІЧНИЙ "НЕЛАТОН" Ch 10 400 мм №1
GALMED
33,28
Економія при броні: -1,84 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Сміла, вул. Героїв Холодноярців, 82
168.5 км
КАТЕТЕР УРОЛОГІЧНИЙ "НЕЛАТОН" Ch 12 400 мм №1
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
248.7 км
КАТЕТЕР УРОЛОГІЧНИЙ "НЕЛАТОН" Ch 10 400 мм №1
GALMED
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Покров, вул. Героїв України, 4/4
406.2 км
КАТЕТЕР УРОЛОГІЧНИЙ "НЕЛАТОН" Ch 18 400 мм №1
8,72
Економія при броні: -0,46 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
444.3 км
КАТЕТЕР УРОЛОГІЧНИЙ "НЕЛАТОН" Ch 12 400 мм №1
КАТЕТЕР УРОЛОГІЧНИЙ "НЕЛАТОН" Ch 10 400 мм №1
GALMED
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
444.6 км
КАТЕТЕР УРОЛОГІЧНИЙ ДІАГНОСТИЧНИЙ НЕЛАТОН KMN 4F №1
Балтон
244,23
Економія при броні: -11,40 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 6
446.3 км
КАТЕТЕР УРОЛОГІЧНИЙ "НЕЛАТОН" Ch 10 400 мм №1
GALMED
40,00
Економія при броні: -7,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
450.7 км
КАТЕТЕР УРОЛОГІЧНИЙ "НЕЛАТОН" Ch 10 400 мм №1
GALMED
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
452.5 км
КАТЕТЕР УРОЛОГІЧНИЙ "НЕЛАТОН" Ch 12 400 мм №1
34,00
Економія при броні: -1,00 грн
КАТЕТЕР УРОЛОГІЧНИЙ "НЕЛАТОН" Ch 10 400 мм №1
GALMED
М.т.к.
Хмельницький, вул. Пілотська, 1-А
277.3 км
КАТЕТЕР УРОЛОГІЧНИЙ ДІАГНОСТИЧНИЙ НЕЛАТОН KMN 5F №1