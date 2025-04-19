Київ
Про товар
Ціни
Катетер урологіч. Нелатон
Катетер урологіч. Нелатон
Дніпро
(адресу не вказано)
Змінити
Шукати на карті
Сортування за:
За відстанню
Фільтр
В містах поряд
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
70.9 км
КАТЕТЕР УРОЛОГІЧНИЙ "НЕЛАТОН" Ch 12 400 мм №1
40,00
Економія при броні:
-7,00 грн
33,00
грн
Забронювати
КАТЕТЕР УРОЛОГІЧНИЙ "НЕЛАТОН" Ch 10 400 мм №1
GALMED
40,00
Економія при броні:
-7,00 грн
33,00
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
71.4 км
КАТЕТЕР УРОЛОГІЧНИЙ ДІАГНОСТИЧНИЙ НЕЛАТОН KMN 4F №1
Балтон
247,76
Економія при броні:
-14,93 грн
232,83
грн
Забронювати
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється за 34 хв
Запоріжжя, вул. Запорізька, 6
72.7 км
КАТЕТЕР УРОЛОГІЧНИЙ "НЕЛАТОН" Ch 10 400 мм №1
GALMED
40,00
Економія при броні:
-7,00 грн
33,00
грн
Забронювати
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
77.6 км
КАТЕТЕР УРОЛОГІЧНИЙ "НЕЛАТОН" Ch 10 400 мм №1
GALMED
40,00
Економія при броні:
-7,00 грн
33,00
грн
Забронювати
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
78.1 км
КАТЕТЕР УРОЛОГІЧНИЙ "НЕЛАТОН" Ch 10 400 мм №1
GALMED
33,00
грн
Забронювати
КАТЕТЕР УРОЛОГІЧНИЙ "НЕЛАТОН" Ch 12 400 мм №1
34,00
Економія при броні:
-1,00 грн
33,00
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Покров, вул. Героїв України, 4/4
109.4 км
КАТЕТЕР УРОЛОГІЧНИЙ "НЕЛАТОН" Ch 18 400 мм №1
8,64
Економія при броні:
-0,38 грн
8,26
грн
Забронювати
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
199.6 км
КАТЕТЕР УРОЛОГІЧНИЙ "НЕЛАТОН" Ch 10 400 мм №1
GALMED
42,00
Економія при броні:
-7,00 грн
35,00
грн
Забронювати
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Сміла, вул. Героїв Холодноярців, 82
239.1 км
КАТЕТЕР УРОЛОГІЧНИЙ "НЕЛАТОН" Ch 12 400 мм №1
16,00
грн
Забронювати
Аптека ніжних цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Переяслав, вул. Хмельницького Богдана, 135/3
311.2 км
КАТЕТЕР УРОЛОГІЧНИЙ "НЕЛАТОН" Ch 10 400 мм №1
GALMED
33,30
Економія при броні:
-1,86 грн
31,44
грн
Забронювати
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Київ, перех. Загорівська / Овруцька, 3/15-Б
393.8 км
КАТЕТЕР УРОЛОГІЧНИЙ "НЕЛАТОН" Ch 12 400 мм №1
30,98
грн
Забронювати
М.т.к.
Відчинено
Цілодобово
Хмельницький, вул. Пілотська, 1-А
590.7 км
КАТЕТЕР УРОЛОГІЧНИЙ ДІАГНОСТИЧНИЙ НЕЛАТОН KMN 5F №1
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню