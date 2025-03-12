Бинт еластичний компресійний (Elastic compression bandage) (314335) - інструкція із застосування Медичні вироби
Ціна в місті Київ
від 229,11 грн
Без рецепта
1 шт від 229,11 грн 1 шт від 56,71 грн 1 шт від 77,67 грн 1 шт від 145,18 грн 1 шт від 91,50 грн 1 шт від 56,60 грн 1 шт від 73,34 грн 1 шт від 114,76 грн 1 шт від 85,50 грн 1 шт від 24,00 грн 1 шт від 30,00 грн 1 шт від 36,00 грн 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності
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Форма випуску
8 см х 5 м
Кількість штук в упаковці
1 шт.
Медичні вироби
Реєстраційне посвідчення
001 від 12.03.2020