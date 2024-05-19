БИНТ МЕДИЧНИЙ ЕЛАСТИЧНИЙ КОМПРЕСІЙНИЙ 8 см х 5 м модель 3, №1 - Київ (663256) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 18 аптеках
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Фармація
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30/1
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Солом'янська, 24-Б
Фармація
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Русанівська / Ентузіастів, 24/51
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Науки, 4-Г
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, просп. Повітряний Сил, 50/2
Фармація
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 18:00
Київ, вул. Кирилівська, 109/2
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Русанівський, 12
Фармація
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 16:00
Київ, вул. Миколайчука Івана, 3-А
Фармація
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 18:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 27
Фармація
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 14
Фармація
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Червоної Калини, 15
Фармація
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Вацлава Гавела, 75
Фармація
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Вишгородська, 28/1
Фармація
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Щербаківського Данила, 32/38
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, просп. Берестейський, 136
В інших містах:
Альго-фарм
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Сім'ї Ідзиковських, 2
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Коростишів, вул. Героїв Небесної Сотні, 56
Аптека низькі ціни №1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Грузиненка, 2
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Пулини, вул. Шевченка Тараса, 97