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БИНТ МЕДИЧНИЙ ЕЛАСТИЧНИЙ КОМПРЕСІЙНИЙ 8 см х 5 м модель 3, №1 - Київ (663256) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 18 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (1)
267,33
Економія: -22,82 грн
244,51 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Всього: упаковка (1)
251,79 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30/1
Всього: упаковка (1)
326,70
Економія: -82,85 грн
243,85 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Солом'янська, 24-Б
Всього: упаковка (1)
260,67 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Русанівська / Ентузіастів, 24/51
Всього: упаковка (2)
306,90
Економія: -77,79 грн
229,11 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Науки, 4-Г
Всього: упаковка (1)
275,68 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, просп. Повітряний Сил, 50/2
Всього: упаковка (1)
299,10 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Київ, вул. Кирилівська, 109/2
Всього: упаковка (1)
326,70
Економія: -82,85 грн
243,85 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Русанівський, 12
Всього: упаковка (1)
260,16 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 16:00
Київ, вул. Миколайчука Івана, 3-А
Всього: упаковка (1)
306,90
Економія: -77,79 грн
229,11 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 27
Всього: упаковка (2)
306,90
Економія: -77,79 грн
229,11 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 14
Всього: упаковка (1)
306,90
Економія: -77,79 грн
229,11 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Червоної Калини, 15
Всього: упаковка (1)
306,90
Економія: -77,79 грн
229,11 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Вацлава Гавела, 75
Всього: упаковка (1)
306,90
Економія: -77,79 грн
229,11 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Вишгородська, 28/1
Всього: упаковка (1)
306,90
Економія: -77,79 грн
229,11 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Щербаківського Данила, 32/38
Всього: упаковка (1)
306,90
Економія: -77,79 грн
229,11 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, просп. Берестейський, 136
Всього: упаковка (1)
299,10 грн
Альго-фарм
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Сім'ї Ідзиковських, 2
Всього: упаковка (2)
239,50 грн
В інших містах:
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Коростишів, вул. Героїв Небесної Сотні, 56
Всього: упаковка (1)
243,90 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Грузиненка, 2
Всього: упаковка (1)
262,15 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Пулини, вул. Шевченка Тараса, 97
Всього: упаковка (1)
230,05 грн