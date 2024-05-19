Всі аптеки України
Медичні виробиПерев'язочні засобиБинтибинти еластичнібинти компрессІйніБИНТ МЕДИЧНИЙ ЕЛАСТИЧНИЙ КОМПРЕСІЙНИЙЦіни в аптеках

БИНТ МЕДИЧНИЙ ЕЛАСТИЧНИЙ КОМПРЕСІЙНИЙ 8 см х 3 м модель 3, №1 - Київ (663255) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 7 аптеках
Свк фарм
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, перех. Старовокзальна / Жилянська, 13/146
Всього: упаковка (2)
168,00
Економія: -13,44 грн
154,56 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Загорівська / Овруцька, 3/15
Всього: упаковка (3)
174,82
Економія: -21,70 грн
153,12 грн
Аптека24
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Ніжинська, 16
Всього: упаковка (1)
188,90 грн
Фармація
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 18:00
Київ, вул. Гарматна, 16/85
Всього: упаковка (1)
218,30
Економія: -64,05 грн
154,25 грн
Фармація
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 65
Всього: упаковка (2)
203,00
Економія: -57,82 грн
145,18 грн
Фармація
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 17:00
Київ, шосе Харківське, 144-В
Всього: упаковка (1)
203,00
Економія: -57,82 грн
145,18 грн
Фармація
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 18:00
Київ, бульв. Руденка Миколи, 13
Всього: упаковка (1)
218,30
Економія: -64,05 грн
154,25 грн
В інших містах:
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Умань, вул. Європейська, 7/1
Всього: упаковка (2)
145,52 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Незалежності, 15/18
Всього: упаковка (2)
180,58
Економія: -12,15 грн
168,43 грн
Соціальна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Волочиськ, вул. Незалежності, 17
Всього: упаковка (3)
181,90 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Кам'янець-Подільський, вул. Соборна, 33/36
Всього: упаковка (2)
186,37
Економія: -15,32 грн
171,05 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Фукса Едуарда, 65
Всього: упаковка (1)
184,78
Економія: -31,96 грн
152,82 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Гірничих Інженерів, 1
Всього: упаковка (1)
166,15
Економія: -12,97 грн
153,18 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Кривий Ріг, просп. Гагаріна Юрія, 47
Всього: упаковка (1)
172,10
Економія: -18,88 грн
153,22 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
Всього: упаковка (1)
162,81
Економія: -12,40 грн
150,41 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Тернопіль, вул. Торговиця, 7
Всього: упаковка (2)
186,81
Економія: -19,26 грн
167,55 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Покров, вул. Центральна, 25
Всього: упаковка (1)
173,04
Економія: -15,72 грн
157,32 грн
Аптека шар@
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Бережани, вул. Бандери Степана, 16-Д
Всього: упаковка (1)
185,32
Економія: -14,62 грн
170,70 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Нікополь, вул. Шевченка Тараса, 195/1
Всього: упаковка (1)
154,12
Економія: -12,47 грн
141,65 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, просп. Добровольського, 114/5
Всього: упаковка (1)
154,30 грн