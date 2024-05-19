БИНТ МЕДИЧНИЙ ЕЛАСТИЧНИЙ КОМПРЕСІЙНИЙ 8 см х 3 м модель 3, №1 - Київ (663255) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 7 аптеках
Свк фарм
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, перех. Старовокзальна / Жилянська, 13/146
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Загорівська / Овруцька, 3/15
Аптека24
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Ніжинська, 16
Фармація
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 18:00
Київ, вул. Гарматна, 16/85
Фармація
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 65
Фармація
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 17:00
Київ, шосе Харківське, 144-В
В інших містах:
Фармація
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 18:00
Київ, бульв. Руденка Миколи, 13
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Умань, вул. Європейська, 7/1
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Незалежності, 15/18
Соціальна аптека
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Волочиськ, вул. Незалежності, 17
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Кам'янець-Подільський, вул. Соборна, 33/36
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Фукса Едуарда, 65
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Гірничих Інженерів, 1
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Кривий Ріг, просп. Гагаріна Юрія, 47
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Тернопіль, вул. Торговиця, 7
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Покров, вул. Центральна, 25
Аптека шар@
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Бережани, вул. Бандери Степана, 16-Д
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Нікополь, вул. Шевченка Тараса, 195/1
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, просп. Добровольського, 114/5