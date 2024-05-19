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БИНТ МЕДИЧНИЙ ЕЛАСТИЧНИЙ КОМПРЕСІЙНИЙ 8 см х 2 м модель 3, №1 - Київ (666054) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 11 аптеках
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (1)
165,30
Економія: -48,48 грн
116,82 грн
Свк фарм
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, перех. Старовокзальна / Жилянська, 13/146
Всього: упаковка (2)
127,00
Економія: -10,16 грн
116,84 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Загорівська / Овруцька, 3/15
Всього: упаковка (6)
134,21
Економія: -16,78 грн
117,43 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 14
Всього: упаковка (1)
165,30
Економія: -48,48 грн
116,82 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Шолом-Алейхема, 3
Всього: упаковка (2)
108,00
Економія: -30,33 грн
77,67 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Київ, шосе Харківське, 144-В
Всього: упаковка (1)
108,00
Економія: -30,33 грн
77,67 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Порика Василя, 13
Всього: упаковка (1)
150,00
Економія: -39,98 грн
110,02 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Вербицького Архітектора, 5
Всього: упаковка (3)
150,00
Економія: -33,18 грн
116,82 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Київ, бульв. Руденка Миколи, 13
Всього: упаковка (1)
150,00
Економія: -39,98 грн
110,02 грн
Альго-фарм
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Сім'ї Ідзиковських, 2
Всього: упаковка (1)
108,00 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Миргородська, 20
Всього: упаковка (1)
110,02 грн
В інших містах:
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Умань, вул. Європейська, 7/1
Всього: упаковка (2)
110,21 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Немирів, вул. Горького Максима, 96
Всього: упаковка (2)
116,90 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Незалежності, 15/18
Всього: упаковка (1)
124,83
Економія: -8,52 грн
116,31 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Красилів, вул. Грушевського, 140
Всього: упаковка (4)
160,00 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Красилів, вул. Грушевського, 140-В
Всього: упаковка (3)
160,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Красилів, вул. Грушевського, 187-Б
Всього: упаковка (1)
110,21 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Красилів, вул. Центральна, 32
Всього: упаковка (4)
160,00 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Красилів, вул. Грушевського, 84
Всього: упаковка (3)
160,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 29
Всього: упаковка (1)
141,04
Економія: -22,37 грн
118,67 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:30
Токи, вул. Шевченка Тараса, 46
Всього: упаковка (1)
137,80 грн
Соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Волочиськ, вул. Незалежності, 17
Всього: упаковка (1)
137,80 грн