Київ
Про товар
Ціни
катетери для годування
Катетер для годування
8 препаратів
Знайти все в аптеках
Сортування:
По популярності
Фільтр
КАТЕТЕР ДЛЯ ГОДУВАННЯ НЕМОВЛЯТ
Ch 8 (2,8 мм) 400 мм №1
від
16,53
грн
в 35 аптеках
Знайти в аптеках
КАТЕТЕР ДЛЯ ГОДУВАННЯ НЕМОВЛЯТ
Ch 6 390 мм №1
від
12,90
грн
в 16 аптеках інших міст
Знайти в аптеках
КАТЕТЕР ДЛЯ ГОДУВАННЯ НЕМОВЛЯТ
Ch 6 (2 мм) 400 мм №1
від
34,01
грн
в 16 аптеках
Знайти в аптеках
КАТЕТЕР ДЛЯ ГОДУВАННЯ НЕМОВЛЯТ
Ch 10 (3,3 мм) 400 мм №1
GALMED
від
26,94
грн
в 3 аптеках
Знайти в аптеках
КАТЕТЕР ДЛЯ ГОДУВАННЯ НЕМОВЛЯТ
Ch 8 390 мм №1
від
16,24
грн
в 1 аптеці
Знайти в аптеках
КАТЕТЕР ДЛЯ ГОДУВАННЯ
Kk 6f/40 №1
Балтон
Немає в наявності
Знайти в аптеках
КАТЕТЕР ДЛЯ ГОДУВАННЯ
8 №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
Немає в наявності
Знайти в аптеках
КАТЕТЕР ДЛЯ ГОДУВАННЯ
Kk 8f/40 №1
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Форма випуску
8
Ch 10 (3,3 мм)
Ch 6
Ch 6 (2 мм)
Ch 8
Ch 8 (2,8 мм)
KK 6F/40
KK 8F/40
Показати всі
Пакування
390 мм
400 мм
Виробник
Balton
GALMED
Jiangsu Suyun Medical Materials
Ціни в
Київ
від
16,24
грн
Знайти все в аптеках
Характеристики
Форма випуску
Ch 8 (2,8 мм)
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
1 шт.
Медичні вироби
катетери для годування
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню