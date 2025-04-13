катетери для годування

Катетер для годування

8 препаратівЗнайти все в аптеках
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КАТЕТЕР ДЛЯ ГОДУВАННЯ НЕМОВЛЯТ
КАТЕТЕР ДЛЯ ГОДУВАННЯ НЕМОВЛЯТ
Ch 8 (2,8 мм) 400 мм №1
від 16,53 грн
в 35 аптеках
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КАТЕТЕР ДЛЯ ГОДУВАННЯ НЕМОВЛЯТ
КАТЕТЕР ДЛЯ ГОДУВАННЯ НЕМОВЛЯТ
Ch 6 390 мм №1
від 12,90 грн
в 16 аптеках інших міст
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КАТЕТЕР ДЛЯ ГОДУВАННЯ НЕМОВЛЯТ
КАТЕТЕР ДЛЯ ГОДУВАННЯ НЕМОВЛЯТ
Ch 6 (2 мм) 400 мм №1
від 34,01 грн
в 16 аптеках
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КАТЕТЕР ДЛЯ ГОДУВАННЯ НЕМОВЛЯТ
КАТЕТЕР ДЛЯ ГОДУВАННЯ НЕМОВЛЯТ
Ch 10 (3,3 мм) 400 мм №1
GALMED
від 26,94 грн
в 3 аптеках
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КАТЕТЕР ДЛЯ ГОДУВАННЯ НЕМОВЛЯТ
КАТЕТЕР ДЛЯ ГОДУВАННЯ НЕМОВЛЯТ
Ch 8 390 мм №1
від 16,24 грн
в 1 аптеці
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КАТЕТЕР ДЛЯ ГОДУВАННЯ
КАТЕТЕР ДЛЯ ГОДУВАННЯ
Kk 6f/40 №1
Балтон
Немає в наявності
КАТЕТЕР ДЛЯ ГОДУВАННЯ
КАТЕТЕР ДЛЯ ГОДУВАННЯ
8 №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
Немає в наявності
КАТЕТЕР ДЛЯ ГОДУВАННЯ
КАТЕТЕР ДЛЯ ГОДУВАННЯ
Kk 8f/40 №1
Немає в наявності
Ціни в Київ
від 16,24 грн
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Характеристики
Форма випуску
Ch 8 (2,8 мм)
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
1 шт.
Медичні вироби