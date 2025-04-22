Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 17 аптеках у Чернігів
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Грушевського Михайла, 167
2.7 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ГОДУВАННЯ НЕМОВЛЯТ Ch 10 (3,3 мм) 400 мм №1
GALMED
КАТЕТЕР ДЛЯ ГОДУВАННЯ НЕМОВЛЯТ Ch 8 (2,8 мм) 400 мм №1
КАТЕТЕР ДЛЯ ГОДУВАННЯ НЕМОВЛЯТ Ch 6 (2 мм) 400 мм №1
В містах поряд
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бровари, вул. Амосова Академіка, 139
115.7 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ГОДУВАННЯ НЕМОВЛЯТ Ch 6 (2 мм) 400 мм №1
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Закревського Миколи, 93-А
117.2 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ГОДУВАННЯ НЕМОВЛЯТ Ch 6 (2 мм) 400 мм №1
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Червоної Калини, 89-Б
117.7 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ГОДУВАННЯ НЕМОВЛЯТ Ch 8 (2,8 мм) 400 мм №1
Фармація
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Київ, вул. Богатирська, 30
120.0 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ГОДУВАННЯ НЕМОВЛЯТ Ch 6 (2 мм) 400 мм №1
58,00
Економія при броні: -18,30 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Північна, 6-В
121.3 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ГОДУВАННЯ НЕМОВЛЯТ Ch 6 (2 мм) 400 мм №1
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Левицького Ореста, 23
122.2 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ГОДУВАННЯ НЕМОВЛЯТ Ch 8 (2,8 мм) 400 мм №1
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Райдужна, 6
122.2 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ГОДУВАННЯ НЕМОВЛЯТ Ch 8 (2,8 мм) 400 мм №1
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 21
122.8 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ГОДУВАННЯ НЕМОВЛЯТ Ch 8 (2,8 мм) 400 мм №1
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Оболонський, 22-В
122.8 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ГОДУВАННЯ НЕМОВЛЯТ Ch 8 (2,8 мм) 400 мм №1
КАТЕТЕР ДЛЯ ГОДУВАННЯ НЕМОВЛЯТ Ch 6 (2 мм) 400 мм №1
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Чорних Запорожців, 20-Б
123.0 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ГОДУВАННЯ НЕМОВЛЯТ Ch 8 (2,8 мм) 400 мм №1
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Вишгородська, 45
124.6 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ГОДУВАННЯ НЕМОВЛЯТ Ch 8 (2,8 мм) 400 мм №1
КАТЕТЕР ДЛЯ ГОДУВАННЯ НЕМОВЛЯТ Ch 6 (2 мм) 400 мм №1
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Гетьмана Павла Полуботка, 9-А
125.2 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ГОДУВАННЯ НЕМОВЛЯТ Ch 8 (2,8 мм) 400 мм №1
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Бандери Степана, 10-Б
125.3 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ГОДУВАННЯ НЕМОВЛЯТ Ch 8 (2,8 мм) 400 мм №1
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Бориспільська, 26-Ж
126.5 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ГОДУВАННЯ НЕМОВЛЯТ Ch 8 (2,8 мм) 400 мм №1
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Спаська, 5
126.9 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ГОДУВАННЯ НЕМОВЛЯТ Ch 8 (2,8 мм) 400 мм №1
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Сагайдачного Петра, 29
127.2 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ГОДУВАННЯ НЕМОВЛЯТ Ch 6 (2 мм) 400 мм №1
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Київ, перех. Загорівська / Овруцька, 3/15-Б
127.6 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ГОДУВАННЯ НЕМОВЛЯТ Ch 10 (3,3 мм) 400 мм №1
GALMED
КАТЕТЕР ДЛЯ ГОДУВАННЯ НЕМОВЛЯТ Ch 6 (2 мм) 400 мм №1
КАТЕТЕР ДЛЯ ГОДУВАННЯ НЕМОВЛЯТ Ch 8 (2,8 мм) 400 мм №1
Дешево
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Загорівська, 1
127.6 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ГОДУВАННЯ НЕМОВЛЯТ Ch 8 (2,8 мм) 400 мм №1
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Загорівська / Овруцька, 3/15
127.6 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ГОДУВАННЯ НЕМОВЛЯТ Ch 6 (2 мм) 400 мм №1
КАТЕТЕР ДЛЯ ГОДУВАННЯ НЕМОВЛЯТ Ch 8 (2,8 мм) 400 мм №1