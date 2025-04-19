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Катетер для годування

Катетер для годування

Львів (адресу не вказано)
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Доступно в 17 аптеках у Львів
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Замарстинівська, 55-Г
2.0 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ГОДУВАННЯ НЕМОВЛЯТ Ch 6 (2 мм) 400 мм №1
41,70 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Чернігівська, 6
2.1 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ГОДУВАННЯ НЕМОВЛЯТ Ch 6 390 мм №1
15,40 грн
КАТЕТЕР ДЛЯ ГОДУВАННЯ НЕМОВЛЯТ Ch 6 (2 мм) 400 мм №1
33,67 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Орлика Пилипа, 4
4.0 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ГОДУВАННЯ НЕМОВЛЯТ Ch 6 (2 мм) 400 мм №1
41,70 грн
КАТЕТЕР ДЛЯ ГОДУВАННЯ НЕМОВЛЯТ Ch 8 (2,8 мм) 400 мм №1
41,70 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 358-А
5.8 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ГОДУВАННЯ НЕМОВЛЯТ Ch 8 (2,8 мм) 400 мм №1
26,21 грн
В містах поряд
Еко аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Шептицький, вул. Івасюка Володимира, 2
63.3 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ГОДУВАННЯ НЕМОВЛЯТ Ch 8 390 мм №1
39,30 грн
КАТЕТЕР ДЛЯ ГОДУВАННЯ НЕМОВЛЯТ Ch 6 390 мм №1
40,90 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Самбір, вул. Шпитальна, 10-В
69.4 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ГОДУВАННЯ НЕМОВЛЯТ Ch 8 (2,8 мм) 400 мм №1
40,52 грн
Еко аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Самбір, вул. Шпитальна, 12-Г
69.4 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ГОДУВАННЯ НЕМОВЛЯТ Ch 8 390 мм №1
29,70 грн
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Івано-Франківськ, вул. Чорновола В'ячеслава, 28
114.0 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ГОДУВАННЯ НЕМОВЛЯТ Ch 8 (2,8 мм) 400 мм №1
41,70 грн
Іва-фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Чорновола В'ячеслава, 44
114.1 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ГОДУВАННЯ НЕМОВЛЯТ Ch 6 (2 мм) 400 мм №1
40,40
Економія при броні: -0,50 грн
39,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Івано-Франківськ, вул. Чорновола В'ячеслава, 49
114.1 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ГОДУВАННЯ НЕМОВЛЯТ Ch 6 (2 мм) 400 мм №1
41,70
Економія при броні: -1,80 грн
39,90 грн
Ощад аптека
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Івано-Франківськ, вул. Чорновола В'ячеслава, 48
114.1 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ГОДУВАННЯ НЕМОВЛЯТ Ch 6 (2 мм) 400 мм №1
41,70
Економія при броні: -1,80 грн
39,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Чорновола В'ячеслава, 50
114.1 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ГОДУВАННЯ НЕМОВЛЯТ Ch 8 (2,8 мм) 400 мм №1
41,70 грн
Волиньфарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Торчин, вул. Незалежності, 98
124.3 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ГОДУВАННЯ НЕМОВЛЯТ Ch 6 390 мм №1
22,50 грн
Волиньфарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Луцьк, вул. Шевченка Тараса, 30
136.7 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ГОДУВАННЯ НЕМОВЛЯТ Ch 6 390 мм №1
29,70 грн
КАТЕТЕР ДЛЯ ГОДУВАННЯ НЕМОВЛЯТ Ch 8 390 мм №1
39,00 грн
Волиньфарм
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Луцьк, просп. Відродження, 13
140.5 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ГОДУВАННЯ НЕМОВЛЯТ Ch 8 390 мм №1
40,60 грн
КАТЕТЕР ДЛЯ ГОДУВАННЯ НЕМОВЛЯТ Ch 6 390 мм №1
41,90 грн
Волиньфарм
Відчинено
Цілодобово
Луцьк, вул. Загородня, 20
140.9 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ГОДУВАННЯ НЕМОВЛЯТ Ch 8 390 мм №1
43,10 грн
КАТЕТЕР ДЛЯ ГОДУВАННЯ НЕМОВЛЯТ Ch 6 390 мм №1
43,80 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ківерці, вул. Соборності, 5-А
150.4 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ГОДУВАННЯ НЕМОВЛЯТ Ch 6 (2 мм) 400 мм №1
40,58 грн
Волиньфарм
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Ківерці, вул. Соборності, 5-А
150.4 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ГОДУВАННЯ НЕМОВЛЯТ Ch 6 390 мм №1
39,90 грн
Волиньфарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Любомль, вул. Соборності, 70
156.2 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ГОДУВАННЯ НЕМОВЛЯТ Ch 8 390 мм №1
30,40 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Князя Острозького, 24
178.7 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ГОДУВАННЯ НЕМОВЛЯТ Ch 8 (2,8 мм) 400 мм №1
68,71 грн
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