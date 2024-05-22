Гель бальзам Дитячий гірчичний зігріваючий (Gel balm Children's mustard warming) (313335) - інструкція із застосування Косметичні засоби
Гель бальзам Дитячий гірчичний зігріваючий інструкція із застосування
Показання до застосування
Рекомендован в якості ефективного засобу для профілактики застудних захворювань у дітей. Комплекс активних компонентів гелю-бальзаму має протизапальну, антисептичну, зігріваючу дію, покращує кровообіг. Гель-бальзам сприяє кращому видаленню мокротиння і зниженню його в’язкості при запаленні верхніх дихальних шляхів, покращенню дихання при «закладеності» носа і швидкому зняттю симптомів застуди.
Склад
Вода підготовлена, екстракт подорожника, скипідар, гірчичний порошок, карбомер, ефірна олія ялиці, ефірна олія евкаліпту, ефірна олія лаванди, гідроксид натрію, ніпагард.
Опис діючих речовин
Гірчиця допомагає при кашлі і ларингіті, широко використовується як зігріваючий і подразнюючий засіб, посилює кровообіг в організмі. Застосовуються при лікуванні бронхіту, ревматизму, запаленні легенів, невралгії, а також використовується при радикуліті, подагрі, невриті. Гірчиця має зігріваючі властивості, тому її широко використовують для лікування і профілактики застудних захворювань як у вигляді приправи до їжі, так і у вигляді гірчичників, компресів, гірчичних ванн, розтирань та ін. Гірчиця підвищує апетит, сприяє покращенню роботи травного тракту і нормалізує обмін речовин. Гірчиця посилює кровообіг.
Подорожник має кровоспинну, протизапальну, бактерицидну, знеболюючу, ранозагоюючу і протиалергічну дію.
Скипідар має антисептичні, бактерицидні, дезінфікуючі та зігріваючу властивості.
Ялицева олія ефективно бореться з вірусними інфекціями, складними застудними захворюваннями та хворобами дихальних шляхів.
Ефірну олію евкаліпту застосовують для профілактики вірусних та інфекційних захворювань, а також для інгаляцій і розтирання грудей при захворюваннях горла і бронхів.
Лавандова олія надає розслаблюючу і заспокійливу дію на нервову систему.
Спосіб застосування
Невелику кількість гелю-бальзаму втерти легкими масажними рухами в область грудної клітини та спини. Наносити на чисту, суху шкіру. Для більш тривалого збереження зігріваючого дії рекомендується закутати оброблену ділянку вовняною тканиною.
Протипоказання
Підвищена чутливість до окремих компонентів.
Форма випуску
Туба 70 мл.
Термін придатності
24 місяці.