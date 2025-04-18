Гель бальзам Дитячий гірчичний зігріваючий (Gel balm Children's mustard warming)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках у Харків
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ДИТЯЧИЙ ГІРЧИЧНИЙ ЗІГРІВАЮЧИЙ" 70 мл №1
Фармаком
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
4.8 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ДИТЯЧИЙ ГІРЧИЧНИЙ ЗІГРІВАЮЧИЙ" 70 мл №1
Фармаком
54,81
Економія при броні: -3,07 грн
В містах поряд
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Охтирка, пров. Харківський, 2
102.5 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ДИТЯЧИЙ ГІРЧИЧНИЙ ЗІГРІВАЮЧИЙ" 70 мл №1
Фармаком
53,67
Економія при броні: -1,93 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Павлоград, вул. Незалежності, 166/1
165.0 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ДИТЯЧИЙ ГІРЧИЧНИЙ ЗІГРІВАЮЧИЙ" 70 мл №1
Фармаком
61,10
Економія при броні: -2,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Самар, пл. Соборна, 2
167.5 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ДИТЯЧИЙ ГІРЧИЧНИЙ ЗІГРІВАЮЧИЙ" 70 мл №1
Фармаком
54,81
Економія при броні: -3,07 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Павлоград, вул. Західнодонбаська, 3-А
167.7 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ДИТЯЧИЙ ГІРЧИЧНИЙ ЗІГРІВАЮЧИЙ" 70 мл №1
Фармаком
66,20
Економія при броні: -4,51 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Павлоград, вул. Верстатобудівельників, 8-А
168.1 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ДИТЯЧИЙ ГІРЧИЧНИЙ ЗІГРІВАЮЧИЙ" 70 мл №1
Фармаком
65,71
Економія при броні: -4,02 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Березинська, 19
185.3 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ДИТЯЧИЙ ГІРЧИЧНИЙ ЗІГРІВАЮЧИЙ" 70 мл №1
Фармаком
65,34
Економія при броні: -3,65 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Миру, 63-А
185.5 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ДИТЯЧИЙ ГІРЧИЧНИЙ ЗІГРІВАЮЧИЙ" 70 мл №1
Фармаком
65,92
Економія при броні: -4,23 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миргород, вул. Гоголя, 139
188.7 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ДИТЯЧИЙ ГІРЧИЧНИЙ ЗІГРІВАЮЧИЙ" 70 мл №1
Фармаком
64,90
Економія при броні: -3,21 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
190.7 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ДИТЯЧИЙ ГІРЧИЧНИЙ ЗІГРІВАЮЧИЙ" 70 мл №1
Фармаком
64,96
Економія при броні: -2,37 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 2-Б
190.9 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ДИТЯЧИЙ ГІРЧИЧНИЙ ЗІГРІВАЮЧИЙ" 70 мл №1
Фармаком
66,51
Економія при броні: -3,92 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Багряного Ивана, 17
193.0 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ДИТЯЧИЙ ГІРЧИЧНИЙ ЗІГРІВАЮЧИЙ" 70 мл №1
Фармаком
65,76
Економія при броні: -3,17 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
193.8 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ДИТЯЧИЙ ГІРЧИЧНИЙ ЗІГРІВАЮЧИЙ" 70 мл №1
Фармаком
66,18
Економія при броні: -3,59 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Героїв, 30-Д
195.6 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ДИТЯЧИЙ ГІРЧИЧНИЙ ЗІГРІВАЮЧИЙ" 70 мл №1
Фармаком
66,12
Економія при броні: -4,43 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Новокримська, 1
195.6 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ДИТЯЧИЙ ГІРЧИЧНИЙ ЗІГРІВАЮЧИЙ" 70 мл №1
Фармаком
66,96
Економія при броні: -4,37 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, вул. Українських Соколів, 1-Ж
196.4 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ДИТЯЧИЙ ГІРЧИЧНИЙ ЗІГРІВАЮЧИЙ" 70 мл №1
Фармаком
63,00
Економія при броні: -3,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Хмельницького Богдана, 113
197.9 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ДИТЯЧИЙ ГІРЧИЧНИЙ ЗІГРІВАЮЧИЙ" 70 мл №1
Фармаком
64,39
Економія при броні: -2,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, ж/м Тополь-2, 28
198.4 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ДИТЯЧИЙ ГІРЧИЧНИЙ ЗІГРІВАЮЧИЙ" 70 мл №1
Фармаком
54,00
Економія при броні: -2,26 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Старий Шлях, 7
201.9 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ДИТЯЧИЙ ГІРЧИЧНИЙ ЗІГРІВАЮЧИЙ" 70 мл №1
Фармаком
60,00
Економія при броні: -1,80 грн