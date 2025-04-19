Гель бальзам Дитячий гірчичний зігріваючий (Gel balm Children's mustard warming)
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 6 аптеках у Одеса
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 30
3.3 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ДИТЯЧИЙ ГІРЧИЧНИЙ ЗІГРІВАЮЧИЙ" 70 мл №1
Фармаком
65,80
Економія при броні: -7,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 2
6.6 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ДИТЯЧИЙ ГІРЧИЧНИЙ ЗІГРІВАЮЧИЙ" 70 мл №1
Фармаком
64,05
Економія при броні: -2,36 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Небесної Сотні, 30-А
9.0 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ДИТЯЧИЙ ГІРЧИЧНИЙ ЗІГРІВАЮЧИЙ" 70 мл №1
Фармаком
53,71
Економія при броні: -1,97 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Княза Мудрого Ярослава, 14
9.9 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ДИТЯЧИЙ ГІРЧИЧНИЙ ЗІГРІВАЮЧИЙ" 70 мл №1
Фармаком
55,33
Економія при броні: -3,59 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 98
11.0 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ДИТЯЧИЙ ГІРЧИЧНИЙ ЗІГРІВАЮЧИЙ" 70 мл №1
Фармаком
55,26
Економія при броні: -3,52 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. 28-ї Бригади, 6
15.0 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ДИТЯЧИЙ ГІРЧИЧНИЙ ЗІГРІВАЮЧИЙ" 70 мл №1
Фармаком
54,66
Економія при броні: -2,92 грн
В містах поряд
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Лиманка, ж/м Радужний, 1-А
9.1 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ДИТЯЧИЙ ГІРЧИЧНИЙ ЗІГРІВАЮЧИЙ" 70 мл №1
Фармаком
55,60
Економія при броні: -3,86 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Теплодар, вул. Прокопія Романа, 2
27.8 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ДИТЯЧИЙ ГІРЧИЧНИЙ ЗІГРІВАЮЧИЙ" 70 мл №1
Фармаком
65,97
Економія при броні: -4,28 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Богоявленський, 338-А
109.4 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ДИТЯЧИЙ ГІРЧИЧНИЙ ЗІГРІВАЮЧИЙ" 70 мл №1
Фармаком
54,71
Економія при броні: -2,97 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 20/1
110.1 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ДИТЯЧИЙ ГІРЧИЧНИЙ ЗІГРІВАЮЧИЙ" 70 мл №1
Фармаком
65,91
Економія при броні: -4,22 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 23/12
111.5 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ДИТЯЧИЙ ГІРЧИЧНИЙ ЗІГРІВАЮЧИЙ" 70 мл №1
Фармаком
64,50
Економія при броні: -2,81 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 26-Д
111.7 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ДИТЯЧИЙ ГІРЧИЧНИЙ ЗІГРІВАЮЧИЙ" 70 мл №1
Фармаком
54,55
Економія при броні: -2,81 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/3
111.7 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ДИТЯЧИЙ ГІРЧИЧНИЙ ЗІГРІВАЮЧИЙ" 70 мл №1
Фармаком
55,41
Економія при броні: -3,67 грн
Медпрепарати
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Богоявленський, 35-А
114.8 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ДИТЯЧИЙ ГІРЧИЧНИЙ ЗІГРІВАЮЧИЙ" 70 мл №1
Фармаком
54,22
Економія при броні: -2,48 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ананьїв, вул. Незалежності, 19/3
147.8 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ДИТЯЧИЙ ГІРЧИЧНИЙ ЗІГРІВАЮЧИЙ" 70 мл №1
Фармаком
54,67
Економія при броні: -2,93 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Херсон, просп. 200 років Херсона, 16
147.9 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ДИТЯЧИЙ ГІРЧИЧНИЙ ЗІГРІВАЮЧИЙ" 70 мл №1
Фармаком
64,26
Економія при броні: -2,57 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Любашівка, вул. Софіївська, 93-Б
153.3 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ДИТЯЧИЙ ГІРЧИЧНИЙ ЗІГРІВАЮЧИЙ" 70 мл №1
Фармаком
55,56
Економія при броні: -3,82 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Южноукраїнськ, просп. Незалежності, 22
153.5 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ДИТЯЧИЙ ГІРЧИЧНИЙ ЗІГРІВАЮЧИЙ" 70 мл №1
Фармаком
65,90
Економія при броні: -4,21 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кілія, вул. Миру, 38
159.8 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ДИТЯЧИЙ ГІРЧИЧНИЙ ЗІГРІВАЮЧИЙ" 70 мл №1
Фармаком
65,74
Економія при броні: -3,15 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Подільськ, вул. Толстого Льва, 1-Б
163.6 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ДИТЯЧИЙ ГІРЧИЧНИЙ ЗІГРІВАЮЧИЙ" 70 мл №1
Фармаком
54,77
Економія при броні: -3,03 грн