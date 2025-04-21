Гель бальзам Дитячий гірчичний зігріваючий (Gel balm Children's mustard warming)
Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 6 аптеках у Миколаїв
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 18:30
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/3
3.6 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ДИТЯЧИЙ ГІРЧИЧНИЙ ЗІГРІВАЮЧИЙ" 70 мл №1
Фармаком
54,59
Економія при броні: -2,85 грн
Фармакопійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Центральний, 23/12
3.7 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ДИТЯЧИЙ ГІРЧИЧНИЙ ЗІГРІВАЮЧИЙ" 70 мл №1
Фармаком
64,49
Економія при броні: -2,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Миколаїв, просп. Центральний, 26-Д
3.7 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ДИТЯЧИЙ ГІРЧИЧНИЙ ЗІГРІВАЮЧИЙ" 70 мл №1
Фармаком
54,06
Економія при броні: -2,32 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 20/1
4.0 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ДИТЯЧИЙ ГІРЧИЧНИЙ ЗІГРІВАЮЧИЙ" 70 мл №1
Фармаком
64,80
Економія при броні: -3,11 грн
Медпрепарати
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Богоявленський, 35-А
4.3 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ДИТЯЧИЙ ГІРЧИЧНИЙ ЗІГРІВАЮЧИЙ" 70 мл №1
Фармаком
53,62
Економія при броні: -1,88 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Богоявленський, 338-А
9.1 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ДИТЯЧИЙ ГІРЧИЧНИЙ ЗІГРІВАЮЧИЙ" 70 мл №1
Фармаком
54,99
Економія при броні: -3,25 грн
В містах поряд
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 16:00
Херсон, просп. 200 років Херсона, 16
56.2 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ДИТЯЧИЙ ГІРЧИЧНИЙ ЗІГРІВАЮЧИЙ" 70 мл №1
Фармаком
63,92
Економія при броні: -2,23 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Одеса, вул. 28-ї Бригади, 6
97.4 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ДИТЯЧИЙ ГІРЧИЧНИЙ ЗІГРІВАЮЧИЙ" 70 мл №1
Фармаком
54,00
Економія при броні: -2,26 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 30
109.0 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ДИТЯЧИЙ ГІРЧИЧНИЙ ЗІГРІВАЮЧИЙ" 70 мл №1
Фармаком
65,80
Економія при броні: -7,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Одеса, вул. Філатова Академіка, 2
110.9 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ДИТЯЧИЙ ГІРЧИЧНИЙ ЗІГРІВАЮЧИЙ" 70 мл №1
Фармаком
64,40
Економія при броні: -2,71 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, просп. Княза Мудрого Ярослава, 14
112.9 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ДИТЯЧИЙ ГІРЧИЧНИЙ ЗІГРІВАЮЧИЙ" 70 мл №1
Фармаком
55,50
Економія при броні: -3,76 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, просп. Небесної Сотні, 30-А
113.5 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ДИТЯЧИЙ ГІРЧИЧНИЙ ЗІГРІВАЮЧИЙ" 70 мл №1
Фармаком
54,52
Економія при броні: -2,78 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 98
113.6 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ДИТЯЧИЙ ГІРЧИЧНИЙ ЗІГРІВАЮЧИЙ" 70 мл №1
Фармаком
54,10
Економія при броні: -2,36 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Лиманка, ж/м Радужний, 1-А
113.8 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ДИТЯЧИЙ ГІРЧИЧНИЙ ЗІГРІВАЮЧИЙ" 70 мл №1
Фармаком
55,28
Економія при броні: -3,54 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Южноукраїнськ, просп. Незалежності, 22
116.5 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ДИТЯЧИЙ ГІРЧИЧНИЙ ЗІГРІВАЮЧИЙ" 70 мл №1
Фармаком
66,33
Економія при броні: -4,64 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Теплодар, вул. Прокопія Романа, 2
135.0 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ДИТЯЧИЙ ГІРЧИЧНИЙ ЗІГРІВАЮЧИЙ" 70 мл №1
Фармаком
65,01
Економія при броні: -3,32 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Компаніївка, вул. Вишнева, 11-В
147.1 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ДИТЯЧИЙ ГІРЧИЧНИЙ ЗІГРІВАЮЧИЙ" 70 мл №1
Фармаком
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
150.4 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ДИТЯЧИЙ ГІРЧИЧНИЙ ЗІГРІВАЮЧИЙ" 70 мл №1
Фармаком
54,33
Економія при броні: -2,59 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, м-н 4-й Зарічний, 20-Д
163.4 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ДИТЯЧИЙ ГІРЧИЧНИЙ ЗІГРІВАЮЧИЙ" 70 мл №1
Фармаком
53,92
Економія при броні: -2,18 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Любашівка, вул. Софіївська, 93-Б
163.7 км
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ДИТЯЧИЙ ГІРЧИЧНИЙ ЗІГРІВАЮЧИЙ" 70 мл №1
Фармаком
55,49
Економія при броні: -3,75 грн