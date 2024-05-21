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Аква маріс система для зрошення носа (309537) - інструкція із застосування Медичні вироби

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Аква маріс система для зрошення носа
Ціна в місті Київ
від 278,29 грн
Без рецепта
1 шт від 278,29 грн 1 шт від 254,70 грн
В наявності в 299 аптеках
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Виробник
Кількість штук в упаковці
1 шт.
Медичні вироби
апарати різні