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Крем-бальзам для ніг Добра хода від тріщин (Cream balm Good progress from cracking)
2 препарати
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КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ НІГ "ДОБРА ХОДА"
40 мл від тріщин №1
Еліксир
від
39,70
грн
в 58 аптеках
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КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ НІГ "ДОБРА ХОДА"
10 г від тріщин №1
Еліксир
від
20,86
грн
в 3 аптеках
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Пакування
10 г
40 мл
Ціни в
Київ
від
20,86
грн
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Характеристики
Виробник
Еліксир
Умови продажу
Без рецепта
Об'єм
40 мл
Косметичні засоби
2.2. Засоби з догляду за шкірою ніг
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