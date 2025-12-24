Київ
Про товар
Ціни
Крем-бальзам для ніг Добра хода від тріщин (Cream balm Good progress from cracking)
Крем-бальзам для ніг Добра хода від тріщин (Cream balm Good progress from cracking)
Київ
(адресу не вказано)
Змінити
Шукати на карті
Сортування:
За відстанню
Фільтр
Доступно в 68 аптеках у Київ
Аптека гормональних препаратів
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 36-А
1.6 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ НІГ "ДОБРА ХОДА" 40 мл №1
Еліксир
41,30
грн
Забронювати
Віталюкс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, узвіз Кловський, 14/24
1.8 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ НІГ "ДОБРА ХОДА" 40 мл №1
Еліксир
41,30
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 15
2.0 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ НІГ "ДОБРА ХОДА" 40 мл №1
Еліксир
41,30
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Мазепи Івана, 9-Е
2.1 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ НІГ "ДОБРА ХОДА" 40 мл №1
Еліксир
36,80
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Антоновича, 47-А
2.1 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ НІГ "ДОБРА ХОДА" 40 мл №1
Еліксир
41,30
грн
Забронювати
Аптекар
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Жилянська, 69/71
2.2 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ НІГ "ДОБРА ХОДА" 40 мл №1
Еліксир
41,30
грн
Забронювати
Аптека гормональних препаратів
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 9
2.3 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ НІГ "ДОБРА ХОДА" 40 мл №1
Еліксир
54,50
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
2.6 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ НІГ "ДОБРА ХОДА" 40 мл №1
Еліксир
41,30
грн
Забронювати
Аптекар
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Липківського Василя, 1-А
2.9 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ НІГ "ДОБРА ХОДА" 40 мл №1
Еліксир
41,30
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Тютюнника Василя, 37/1
3.3 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ НІГ "ДОБРА ХОДА" 40 мл №1
Еліксир
54,50
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 5
3.3 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ НІГ "ДОБРА ХОДА" 40 мл №1
Еліксир
54,50
грн
Забронювати
Аптека гормональних препаратів
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Липківського Василя, 25
3.6 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ НІГ "ДОБРА ХОДА" 40 мл №1
Еліксир
41,30
грн
Забронювати
Аптека гормональних препаратів
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 16
3.6 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ НІГ "ДОБРА ХОДА" 40 мл №1
Еліксир
41,30
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Монастирського Дениса, 3-А
3.9 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ НІГ "ДОБРА ХОДА" 40 мл №1
Еліксир
41,30
грн
Забронювати
Аптекар
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Бандери Степана, 26-В
4.0 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ НІГ "ДОБРА ХОДА" 40 мл №1
Еліксир
41,30
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30-А
4.0 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ НІГ "ДОБРА ХОДА" 40 мл №1
Еліксир
41,30
грн
Забронювати
Мiська сiмейна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Загорівська / Овруцька, 3/15
4.1 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ НІГ "ДОБРА ХОДА" 40 мл №1
Еліксир
41,30
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 143/2
4.2 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ НІГ "ДОБРА ХОДА" 40 мл №1
Еліксир
41,30
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Верхогляда Андрія, 2-А
4.4 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ НІГ "ДОБРА ХОДА" 40 мл №1
Еліксир
41,30
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Аболмасова Андрія, 6
4.5 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ НІГ "ДОБРА ХОДА" 40 мл №1
Еліксир
41,30
грн
Забронювати
Показати більше
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню