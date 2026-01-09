Київ
Про товар
Ціни
Крем-бальзам для ніг Добра хода від тріщин (Cream balm Good progress from cracking)
Одеса
(адресу не вказано)
Доступно в 40 аптеках у Одеса
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Балківська, 30-Б
1.8 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ НІГ "ДОБРА ХОДА" 40 мл №1
Еліксир
37,50
грн
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Михайлівська, 8/4
2.8 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ НІГ "ДОБРА ХОДА" 40 мл №1
Еліксир
38,00
грн
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пастера, 36
3.0 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ НІГ "ДОБРА ХОДА" 10 г №1
Еліксир
19,00
грн
КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ НІГ "ДОБРА ХОДА" 40 мл №1
Еліксир
37,20
грн
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 33
3.4 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ НІГ "ДОБРА ХОДА" 10 г №1
Еліксир
19,00
грн
КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ НІГ "ДОБРА ХОДА" 40 мл №1
Еліксир
38,00
грн
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється за 20 хв
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 132/1
3.7 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ НІГ "ДОБРА ХОДА" 40 мл №1
Еліксир
37,00
грн
Аптека tas
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Європейська / Троїцька, 50/39
3.9 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ НІГ "ДОБРА ХОДА" 40 мл №1
Еліксир
41,30
грн
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Європейська, 48
3.9 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ НІГ "ДОБРА ХОДА" 10 г №1
Еліксир
18,70
грн
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
4.2 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ НІГ "ДОБРА ХОДА" 10 г №1
Еліксир
18,70
грн
КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ НІГ "ДОБРА ХОДА" 40 мл №1
Еліксир
37,00
грн
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 86
5.0 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ НІГ "ДОБРА ХОДА" 40 мл №1
Еліксир
50,00
грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 86
5.0 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ НІГ "ДОБРА ХОДА" 40 мл №1
Еліксир
41,30
грн
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється за 20 хв
Одеса, вул. Танцюри Євгена, 46
5.5 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ НІГ "ДОБРА ХОДА" 40 мл №1
Еліксир
37,20
грн
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Вадатурського Олексія, 1/1
6.0 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ НІГ "ДОБРА ХОДА" 10 г №1
Еліксир
19,00
грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Добровольців, 10/6
6.1 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ НІГ "ДОБРА ХОДА" 40 мл №1
Еліксир
41,30
грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Танцюри Євгена, 16
6.3 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ НІГ "ДОБРА ХОДА" 40 мл №1
Еліксир
37,20
грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Фонтанська, 19
6.4 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ НІГ "ДОБРА ХОДА" 40 мл №1
Еліксир
37,00
грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Генуезька, 3-Б
7.7 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ НІГ "ДОБРА ХОДА" 40 мл №1
Еліксир
41,30
грн
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, просп. Небесної Сотні, 10
8.4 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ НІГ "ДОБРА ХОДА" 10 г №1
Еліксир
19,00
грн
КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ НІГ "ДОБРА ХОДА" 40 мл №1
Еліксир
37,00
грн
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, дорога Люстдорфська, 123/1
9.0 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ НІГ "ДОБРА ХОДА" 40 мл №1
Еліксир
37,20
грн
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Глодан Сім'ї, 10/1
9.6 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ НІГ "ДОБРА ХОДА" 10 г №1
Еліксир
18,70
грн
КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ НІГ "ДОБРА ХОДА" 40 мл №1
Еліксир
37,20
грн
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 33
9.9 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ НІГ "ДОБРА ХОДА" 10 г №1
Еліксир
19,00
грн
КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ НІГ "ДОБРА ХОДА" 40 мл №1
Еліксир
37,00
грн
