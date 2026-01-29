Чернігів
Крем-бальзам для ніг Добра хода від тріщин (Cream balm Good progress from cracking)
Чернігів
(адресу не вказано)
Доступно в 111 аптеках у Чернігів
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Грушевського Михайла, 167
2.7 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ НІГ "ДОБРА ХОДА" 40 мл №1
Еліксир
41,30
грн
Забронювати
В містах поряд
Мiська сiмейна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Славутич, кв-л Поліський, 3
36.6 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ НІГ "ДОБРА ХОДА" 40 мл №1
Еліксир
41,30
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Славутич, пл. Привокзальна, 7
37.0 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ НІГ "ДОБРА ХОДА" 40 мл №1
Еліксир
41,30
грн
Забронювати
Аптекар
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Зазим'я, вул. Лісова, 31-А
111.8 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ НІГ "ДОБРА ХОДА" 40 мл №1
Еліксир
41,30
грн
Забронювати
Аптекар
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Зазим'я, вул. Лісова, 55
112.5 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ НІГ "ДОБРА ХОДА" 40 мл №1
Еліксир
41,30
грн
Забронювати
Аптекар
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бровари, вул. Симоненка Василя, 107-А
113.9 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ НІГ "ДОБРА ХОДА" 40 мл №1
Еліксир
41,30
грн
Забронювати
Аптекар
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бровари, вул. Київська, 243
114.6 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ НІГ "ДОБРА ХОДА" 40 мл №1
Еліксир
41,30
грн
Забронювати
Аптека tas
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Бровари, бульв. Незалежності, 6
114.6 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ НІГ "ДОБРА ХОДА" 40 мл №1
Еліксир
41,30
грн
Забронювати
Аптекар
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Бровари, вул. Олімпійська, 4
114.7 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ НІГ "ДОБРА ХОДА" 40 мл №1
Еліксир
41,30
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вишгород, просп. Шевченка Тараса, 2-А
116.2 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ НІГ "ДОБРА ХОДА" 40 мл №1
Еліксир
41,30
грн
Забронювати
Віталюкс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вишгород, просп. Шевченка Тараса, 2-Д
116.2 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ НІГ "ДОБРА ХОДА" 40 мл №1
Еліксир
41,30
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Бровари, вул. Луценко Анатолія, 27
118.4 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ НІГ "ДОБРА ХОДА" 40 мл №1
Еліксир
41,30
грн
Забронювати
Аптекар
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Лаврухіна, 4
119.2 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ НІГ "ДОБРА ХОДА" 40 мл №1
Еліксир
41,30
грн
Забронювати
Фармація
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Червоної Калини, 15
121.0 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ НІГ "ДОБРА ХОДА" 40 мл №1
Еліксир
64,00
Економія при броні:
-14,05 грн
49,95
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Північна, 46
121.0 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ НІГ "ДОБРА ХОДА" 40 мл №1
Еліксир
41,30
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Київ, вул. Кондратюка Юрія, 8
122.7 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ НІГ "ДОБРА ХОДА" 40 мл №1
Еліксир
41,30
грн
Забронювати
Аптекар
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Бандери Степана, 26-В
124.7 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ НІГ "ДОБРА ХОДА" 40 мл №1
Еліксир
54,50
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Аболмасова Андрія, 6
125.5 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ НІГ "ДОБРА ХОДА" 40 мл №1
Еліксир
41,30
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Європейського Союзу, 43-Б
126.0 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ НІГ "ДОБРА ХОДА" 40 мл №1
Еліксир
41,30
грн
Забронювати
Аптека гормональних препаратів
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Соборності, 4
126.3 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ НІГ "ДОБРА ХОДА" 40 мл №1
Еліксир
41,30
грн
Забронювати
