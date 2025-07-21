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Косметичні засоби для здоров'я
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "СИБІРСЬКИЙ" З БОРСУКОВИМ ТА ВЕДМЕЖИМ ЖИРОМ (CREAM-balm "Siberian" with Badger and bear grease)
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від
49,20
грн
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Характеристики
Виробник
Еліксир
Умови продажу
Без рецепта
Об'єм
75 мл
Косметичні засоби
06 Косметичні засоби для здоров'я
Ціни в містах поряд
Відсутній в аптеках вашого міста, але доступний в найближчих населених пунктах
від
49,20
грн
В 1 аптеці інших міст
Знайти в аптеках
Знайдіть КРЕМ-БАЛЬЗАМ "СИБІРСЬКИЙ" З БОРСУКОВИМ ТА ВЕДМЕЖИМ ЖИРОМ в інших містах
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