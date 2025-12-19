Київ
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "СИБІРСЬКИЙ" З БОРСУКОВИМ ТА ВЕДМЕЖИМ ЖИРОМ (CREAM-balm "Siberian" with Badger and bear grease)

КРЕМ-БАЛЬЗАМ "СИБІРСЬКИЙ" З БОРСУКОВИМ ТА ВЕДМЕЖИМ ЖИРОМ (CREAM-balm "Siberian" with Badger and bear grease)

Львів (адресу не вказано)
Шукати на карті
В містах поряд
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Щербаківського Данила, 60
460.4 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "СИБІРСЬКИЙ" З БОРСУКОВИМ ТА ВЕДМЕЖИМ ЖИРОМ 75 мл №1
Еліксир
72,00
Економія при броні: -16,24 грн
55,76 грн
Фармація
Відчинено
Зачиняється за 10 хв
Київ, просп. Івасюка Володимира, 27
467.9 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "СИБІРСЬКИЙ" З БОРСУКОВИМ ТА ВЕДМЕЖИМ ЖИРОМ 75 мл №1
Еліксир
72,00
Економія при броні: -16,24 грн
55,76 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Миколайчука Івана, 3-А
473.3 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "СИБІРСЬКИЙ" З БОРСУКОВИМ ТА ВЕДМЕЖИМ ЖИРОМ 75 мл №1
Еліксир
68,00
Економія при броні: -14,99 грн
53,01 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Шолом-Алейхема, 3
475.9 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "СИБІРСЬКИЙ" З БОРСУКОВИМ ТА ВЕДМЕЖИМ ЖИРОМ 75 мл №1
Еліксир
72,00
Економія при броні: -16,24 грн
55,76 грн
ГоловнаКошикОбране