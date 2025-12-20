Київ
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "СИБІРСЬКИЙ" З БОРСУКОВИМ ТА ВЕДМЕЖИМ ЖИРОМ (CREAM-balm "Siberian" with Badger and bear grease)

КРЕМ-БАЛЬЗАМ "СИБІРСЬКИЙ" З БОРСУКОВИМ ТА ВЕДМЕЖИМ ЖИРОМ (CREAM-balm "Siberian" with Badger and bear grease)

Київ (адресу не вказано)
Шукати на карті
Доступно в 5 аптеках у Київ
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Миколайчука Івана, 3-А
5.7 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "СИБІРСЬКИЙ" З БОРСУКОВИМ ТА ВЕДМЕЖИМ ЖИРОМ 75 мл №1
Еліксир
68,00
Економія при броні: -14,99 грн
53,01 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 27
6.6 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "СИБІРСЬКИЙ" З БОРСУКОВИМ ТА ВЕДМЕЖИМ ЖИРОМ 75 мл №1
Еліксир
72,00
Економія при броні: -16,24 грн
55,76 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Шолом-Алейхема, 3
7.7 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "СИБІРСЬКИЙ" З БОРСУКОВИМ ТА ВЕДМЕЖИМ ЖИРОМ 75 мл №1
Еліксир
72,00
Економія при броні: -16,24 грн
55,76 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Щербаківського Данила, 60
8.7 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "СИБІРСЬКИЙ" З БОРСУКОВИМ ТА ВЕДМЕЖИМ ЖИРОМ 75 мл №1
Еліксир
72,00
Економія при броні: -16,24 грн
55,76 грн
ГоловнаКошикОбране