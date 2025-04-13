Засоби по догляду за шкірою рук

Крем д/рук рідкий (Cream for hands liquid)

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КРЕМ ДЛЯ РУК РІДКИЙ
КРЕМ ДЛЯ РУК РІДКИЙ
Флакон 330 мл з дозатором №1
Амальгама Люкс
від 116,10 грн
в 91 аптеці
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КРЕМ ДЛЯ РУК РІДКИЙ
КРЕМ ДЛЯ РУК РІДКИЙ
Флакон 200 мл з дозатором №1
Амальгама Люкс
від 96,70 грн
в 88 аптеках
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КРЕМ ДЛЯ РУК РІДКИЙ
КРЕМ ДЛЯ РУК РІДКИЙ
Флакон 200 мл з ковпачком №1
Амальгама Люкс
від 65,83 грн
в 1 аптеці
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КРЕМ ДЛЯ РУК РІДКИЙ
КРЕМ ДЛЯ РУК РІДКИЙ
Флакон 330 мл з ковпачком №1
Амальгама Люкс
Немає в наявності
КРЕМ ДЛЯ РУК РІДКИЙ
КРЕМ ДЛЯ РУК РІДКИЙ
Флакон 115 мл №1
Амальгама Люкс
Немає в наявності
Ціни в Київ
від 65,83 грн
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Інструкція вказана для КРЕМ ДЛЯ РУК РІДКИЙ флакон 330 мл з дозатором №1

Крем д/рук рідкий інструкція із застосування

Інструкція вказана для КРЕМ ДЛЯ РУК РІДКИЙ флакон 330 мл з дозатором №1

Склад

Вода, гліцерин, масло парфумерне, стеаринова кислота, пальмітинова кислота, ланолін, триетаноламін, цетеариловий спирт, ароматизатор, метилпарабен, пропілпарабен, акрілатес / С10–30 алкіл акрилат кроссполімер.

У складі крему в якості одного з компонентів ароматичного початку присутній натуральне рожеве масло, яке надає крему антисептичні властивості і чудовий аромат. Цілющі властивості троянди були відомі з античних часів. Рожеве масло використовували ще древні єгиптяни. Цариця Клеопатра настільки любила аромат троянди, що бризкала чудесним маслом не тільки свої одягу і палацові палати, а й вітрила кораблів.

Форма випуску

Туба ABL 100 мл, флакон ПЕТ 200 мл з дозатором.

Характеристики
Виробник
Амальгама Люкс
Умови продажу
Без рецепта
Об'єм
330 мл
Косметичні засоби