Вода, гліцерин, масло парфумерне, стеаринова кислота, пальмітинова кислота, ланолін, триетаноламін, цетеариловий спирт, ароматизатор, метилпарабен, пропілпарабен, акрілатес / С10–30 алкіл акрилат кроссполімер.

У складі крему в якості одного з компонентів ароматичного початку присутній натуральне рожеве масло, яке надає крему антисептичні властивості і чудовий аромат. Цілющі властивості троянди були відомі з античних часів. Рожеве масло використовували ще древні єгиптяни. Цариця Клеопатра настільки любила аромат троянди, що бризкала чудесним маслом не тільки свої одягу і палацові палати, а й вітрила кораблів.