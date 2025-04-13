Крем д/рук рідкий (Cream for hands liquid)
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Інструкція вказана для КРЕМ ДЛЯ РУК РІДКИЙ флакон 330 мл з дозатором №1
Крем д/рук рідкий інструкція із застосування
Інструкція вказана для КРЕМ ДЛЯ РУК РІДКИЙ флакон 330 мл з дозатором №1
Склад
Вода, гліцерин, масло парфумерне, стеаринова кислота, пальмітинова кислота, ланолін, триетаноламін, цетеариловий спирт, ароматизатор, метилпарабен, пропілпарабен, акрілатес / С10–30 алкіл акрилат кроссполімер.
У складі крему в якості одного з компонентів ароматичного початку присутній натуральне рожеве масло, яке надає крему антисептичні властивості і чудовий аромат. Цілющі властивості троянди були відомі з античних часів. Рожеве масло використовували ще древні єгиптяни. Цариця Клеопатра настільки любила аромат троянди, що бризкала чудесним маслом не тільки свої одягу і палацові палати, а й вітрила кораблів.
Форма випуску
Туба ABL 100 мл, флакон ПЕТ 200 мл з дозатором.
Характеристики
Виробник
Амальгама Люкс
Умови продажу
Без рецепта
Об'єм
330 мл
Косметичні засоби