Крем д/рук рідкий (Cream for hands liquid)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 9 аптеках у Харків
Економна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
КРЕМ ДЛЯ РУК РІДКИЙ флакон 200 мл №1
Амальгама Люкс
КРЕМ ДЛЯ РУК РІДКИЙ флакон 330 мл №1
Амальгама Люкс
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється за 50 хв
Харків, вул. Нескорених, 17
7.7 км
КРЕМ ДЛЯ РУК РІДКИЙ флакон 200 мл №1
Амальгама Люкс
КРЕМ ДЛЯ РУК РІДКИЙ флакон 330 мл №1
Амальгама Люкс
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється за 50 хв
Харків, просп. Перемоги, 50-Е
7.8 км
КРЕМ ДЛЯ РУК РІДКИЙ флакон 200 мл №1
Амальгама Люкс
КРЕМ ДЛЯ РУК РІДКИЙ флакон 330 мл №1
Амальгама Люкс
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється за 50 хв
Харків, просп. Ювілейний, 94-А
8.1 км
КРЕМ ДЛЯ РУК РІДКИЙ флакон 200 мл №1
Амальгама Люкс
КРЕМ ДЛЯ РУК РІДКИЙ флакон 330 мл №1
Амальгама Люкс
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється за 50 хв
Харків, вул. Гвардійців-Широнінців, 83/26
8.6 км
КРЕМ ДЛЯ РУК РІДКИЙ флакон 200 мл №1
Амальгама Люкс
КРЕМ ДЛЯ РУК РІДКИЙ флакон 330 мл №1
Амальгама Люкс
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється за 50 хв
Харків, просп. Героїв Харкова, 256-А
9.0 км
КРЕМ ДЛЯ РУК РІДКИЙ флакон 200 мл №1
Амальгама Люкс
КРЕМ ДЛЯ РУК РІДКИЙ флакон 330 мл №1
Амальгама Люкс
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Гвардійців-Широнінців, 88-Б
9.4 км
КРЕМ ДЛЯ РУК РІДКИЙ флакон 330 мл №1
Амальгама Люкс
Мiська сiмейна аптека
Відчинено
Зачиняється за 50 хв
Харків, просп. Альошина Архітектора, 3
10.3 км
КРЕМ ДЛЯ РУК РІДКИЙ флакон 200 мл №1
Амальгама Люкс
КРЕМ ДЛЯ РУК РІДКИЙ флакон 330 мл №1
Амальгама Люкс
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, бульв. Грицевця Сергія, 1-А
15.2 км
КРЕМ ДЛЯ РУК РІДКИЙ флакон 200 мл №1
Амальгама Люкс
КРЕМ ДЛЯ РУК РІДКИЙ флакон 330 мл №1
Амальгама Люкс
В містах поряд
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чугуїв, бульв. Комарова Космонавта, 3
36.0 км
КРЕМ ДЛЯ РУК РІДКИЙ флакон 200 мл №1
Амальгама Люкс
КРЕМ ДЛЯ РУК РІДКИЙ флакон 330 мл №1
Амальгама Люкс
Економ аптека
Відчинено
Зачиняється за 50 хв
Чугуїв, вул. Давній вал, 32
36.7 км
КРЕМ ДЛЯ РУК РІДКИЙ флакон 200 мл №1
Амальгама Люкс
КРЕМ ДЛЯ РУК РІДКИЙ флакон 330 мл №1
Амальгама Люкс
Мiська сiмейна аптека
Відчинено
Зачиняється за 50 хв
Берестин, м-н 3-й, 31
88.2 км
КРЕМ ДЛЯ РУК РІДКИЙ флакон 200 мл №1
Амальгама Люкс
КРЕМ ДЛЯ РУК РІДКИЙ флакон 330 мл №1
Амальгама Люкс
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється за 50 хв
Берестин, пл. Базарна, -
89.7 км
КРЕМ ДЛЯ РУК РІДКИЙ флакон 200 мл №1
Амальгама Люкс
КРЕМ ДЛЯ РУК РІДКИЙ флакон 330 мл №1
Амальгама Люкс
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється за 50 хв
Берестин, вул. Полтавська, 91
89.7 км
КРЕМ ДЛЯ РУК РІДКИЙ флакон 200 мл №1
Амальгама Люкс
КРЕМ ДЛЯ РУК РІДКИЙ флакон 330 мл №1
Амальгама Люкс
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється за 50 хв
Охтирка, вул. Шевченка, 3
102.2 км
КРЕМ ДЛЯ РУК РІДКИЙ флакон 200 мл №1
Амальгама Люкс
КРЕМ ДЛЯ РУК РІДКИЙ флакон 330 мл №1
Амальгама Люкс
Економна аптека
Відчинено
Зачиняється за 50 хв
Машівка, вул. Незалежності, 123
115.6 км
КРЕМ ДЛЯ РУК РІДКИЙ флакон 200 мл №1
Амальгама Люкс
КРЕМ ДЛЯ РУК РІДКИЙ флакон 330 мл №1
Амальгама Люкс
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, просп. Миру, 30-А
128.1 км
КРЕМ ДЛЯ РУК РІДКИЙ флакон 200 мл №1
Амальгама Люкс
КРЕМ ДЛЯ РУК РІДКИЙ флакон 330 мл №1
Амальгама Люкс
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється за 50 хв
Полтава, вул. Небесної Сотні, 61
128.5 км
КРЕМ ДЛЯ РУК РІДКИЙ флакон 200 мл №1
Амальгама Люкс
КРЕМ ДЛЯ РУК РІДКИЙ флакон 330 мл №1
Амальгама Люкс
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Чураївни, 3/2
128.8 км
КРЕМ ДЛЯ РУК РІДКИЙ флакон 200 мл №1
Амальгама Люкс
КРЕМ ДЛЯ РУК РІДКИЙ флакон 330 мл №1
Амальгама Люкс
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється за 50 хв
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 37
130.3 км
КРЕМ ДЛЯ РУК РІДКИЙ флакон 200 мл №1
Амальгама Люкс
КРЕМ ДЛЯ РУК РІДКИЙ флакон 330 мл №1
Амальгама Люкс