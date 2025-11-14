Київ
Про товар
Ціни
Крем д/рук рідкий (Cream for hands liquid)
Крем д/рук рідкий (Cream for hands liquid)
Запоріжжя
(адресу не вказано)
Доступно в 13 аптеках у Запоріжжя
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, вул. Донцова Дмитра, 4
2.5 км
КРЕМ ДЛЯ РУК РІДКИЙ флакон 200 мл №1
Амальгама Люкс
115,80
грн
Забронювати
КРЕМ ДЛЯ РУК РІДКИЙ флакон 330 мл №1
Амальгама Люкс
131,50
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
2.8 км
КРЕМ ДЛЯ РУК РІДКИЙ флакон 330 мл №1
Амальгама Люкс
149,20
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 1-Б
3.9 км
КРЕМ ДЛЯ РУК РІДКИЙ флакон 200 мл №1
Амальгама Люкс
115,80
грн
Забронювати
КРЕМ ДЛЯ РУК РІДКИЙ флакон 330 мл №1
Амальгама Люкс
131,50
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Бочарова, 1
4.4 км
КРЕМ ДЛЯ РУК РІДКИЙ флакон 200 мл №1
Амальгама Люкс
121,60
грн
Забронювати
КРЕМ ДЛЯ РУК РІДКИЙ флакон 330 мл №1
Амальгама Люкс
156,60
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
4.8 км
КРЕМ ДЛЯ РУК РІДКИЙ флакон 200 мл №1
Амальгама Люкс
115,80
грн
Забронювати
КРЕМ ДЛЯ РУК РІДКИЙ флакон 330 мл №1
Амальгама Люкс
149,20
грн
Забронювати
Економна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 222
4.9 км
КРЕМ ДЛЯ РУК РІДКИЙ флакон 200 мл №1
Амальгама Люкс
102,10
грн
Забронювати
КРЕМ ДЛЯ РУК РІДКИЙ флакон 330 мл №1
Амальгама Люкс
135,40
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Маковського Спартака, 2-А
5.4 км
КРЕМ ДЛЯ РУК РІДКИЙ флакон 330 мл №1
Амальгама Люкс
156,60
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Вишневецького Дмитра, 14
8.1 км
КРЕМ ДЛЯ РУК РІДКИЙ флакон 330 мл №1
Амальгама Люкс
135,40
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Толока Професора, 22
8.3 км
КРЕМ ДЛЯ РУК РІДКИЙ флакон 330 мл №1
Амальгама Люкс
135,40
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Північнокільцева, 15
8.4 км
КРЕМ ДЛЯ РУК РІДКИЙ флакон 330 мл №1
Амальгама Люкс
131,50
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, просп. Ювілейний, 29
10.3 км
КРЕМ ДЛЯ РУК РІДКИЙ флакон 200 мл №1
Амальгама Люкс
115,80
грн
Забронювати
КРЕМ ДЛЯ РУК РІДКИЙ флакон 330 мл №1
Амальгама Люкс
156,60
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сорочинська, 5
10.7 км
КРЕМ ДЛЯ РУК РІДКИЙ флакон 200 мл №1
Амальгама Люкс
98,00
грн
Забронювати
КРЕМ ДЛЯ РУК РІДКИЙ флакон 330 мл №1
Амальгама Люкс
131,50
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Зестафонська, 22
11.7 км
КРЕМ ДЛЯ РУК РІДКИЙ флакон 330 мл №1
Амальгама Люкс
135,40
грн
Забронювати
В містах поряд
Мiська сiмейна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Марганець, вул. Київська, 147
44.9 км
КРЕМ ДЛЯ РУК РІДКИЙ флакон 200 мл №1
Амальгама Люкс
105,10
грн
Забронювати
КРЕМ ДЛЯ РУК РІДКИЙ флакон 330 мл №1
Амальгама Люкс
156,60
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Солоне, вул. Героїв України, 1
45.1 км
КРЕМ ДЛЯ РУК РІДКИЙ флакон 200 мл №1
Амальгама Люкс
115,80
грн
Забронювати
КРЕМ ДЛЯ РУК РІДКИЙ флакон 330 мл №1
Амальгама Люкс
149,20
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Марганець, вул. Незалежності, 27
45.1 км
КРЕМ ДЛЯ РУК РІДКИЙ флакон 330 мл №1
Амальгама Люкс
156,60
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Синельникове, вул. Миру, 52
57.7 км
КРЕМ ДЛЯ РУК РІДКИЙ флакон 200 мл №1
Амальгама Люкс
121,60
грн
Забронювати
КРЕМ ДЛЯ РУК РІДКИЙ флакон 330 мл №1
Амальгама Люкс
156,60
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Синельникове, вул. Миру, 52
57.8 км
КРЕМ ДЛЯ РУК РІДКИЙ флакон 200 мл №1
Амальгама Люкс
121,60
грн
Забронювати
КРЕМ ДЛЯ РУК РІДКИЙ флакон 330 мл №1
Амальгама Люкс
135,40
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Панікахи, 119-Б
60.6 км
КРЕМ ДЛЯ РУК РІДКИЙ флакон 200 мл №1
Амальгама Люкс
105,10
грн
Забронювати
КРЕМ ДЛЯ РУК РІДКИЙ флакон 330 мл №1
Амальгама Люкс
135,40
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 18 хв
Дніпро, вул. Панікахи, 28-Д
61.0 км
КРЕМ ДЛЯ РУК РІДКИЙ флакон 200 мл №1
Амальгама Люкс
121,60
грн
Забронювати
КРЕМ ДЛЯ РУК РІДКИЙ флакон 330 мл №1
Амальгама Люкс
135,40
грн
Забронювати
