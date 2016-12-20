Дьоготь березовий має багато лікувальних властивостей. Одними з головних є протимікробні та антисептичні властивості. Крім цих властивостей, березовий дьоготь ще має протизапальні, регенеруючі, підсушуюючі, знеболюючі, протисвербіжні, розсмоктуючі властивості. Березовий дьоготь часто застосовують для лікування різних запальних і гнійних процесів на шкірі.

Він добре підсушує і прискорює загоєння, знімаючи свербіж і печіння в уражених областях, допомагає стимулювати і прискорювати регенерацію епідермісу, покращує кровообіг, знімає запалення і біль.

Дьоготь березовий ефективний при лікуванні різних шкірних захворювань: екземи, псоріазу, бешихи, себорейної екземи, фолікуліту, грибкових інфекцій. Його застосовують для лікування пролежнів, корости, трофічних виразок, виводять вошей і багатьох інших захворювань. Протизапальні та протимікробні властивості дьогтю дозволяють застосовувати його для лікування ран і опіків різного походження.