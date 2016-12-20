Дьоготь березовий (Birch tar) (306161) - інструкція із застосування Косметичні засоби
Дьоготь березовий інструкція із застосування
Показання до застосування
Рекомендується для зняття свербіння шкірного покриву, допомагає позбутися від жирного блиску волосся та лупи, зміцнює волосяні цибулини, запобігає випадінню волосся; прискорює загоєння подряпин і ран; допомагає очистити пори, підсушити шкіру, позбутися від вугрового висипу.
Склад
Дьоготь березовий — 100,0%.
Опис діючих речовин
Дьоготь березовий має багато лікувальних властивостей. Одними з головних є протимікробні та антисептичні властивості. Крім цих властивостей, березовий дьоготь ще має протизапальні, регенеруючі, підсушуюючі, знеболюючі, протисвербіжні, розсмоктуючі властивості. Березовий дьоготь часто застосовують для лікування різних запальних і гнійних процесів на шкірі.
Він добре підсушує і прискорює загоєння, знімаючи свербіж і печіння в уражених областях, допомагає стимулювати і прискорювати регенерацію епідермісу, покращує кровообіг, знімає запалення і біль.
Дьоготь березовий ефективний при лікуванні різних шкірних захворювань: екземи, псоріазу, бешихи, себорейної екземи, фолікуліту, грибкових інфекцій. Його застосовують для лікування пролежнів, корости, трофічних виразок, виводять вошей і багатьох інших захворювань. Протизапальні та протимікробні властивості дьогтю дозволяють застосовувати його для лікування ран і опіків різного походження.
Спосіб застосування
При корості, екземі, лускатому лишаї наносити тонким шаром на уражені ділянки 1–2 рази на добу від 5 до 12 днів, при грибкових ураженнях шкіри — до 3 тижнів. При лупі та випадінні волосся дьоготь втирають у волосяну частину голови 3 рази на тиждень, після нанесення дьоготь тримати 5–10 хвилин, потім ретельно змити теплою водою і промити шампунем. Тривалість курсу — 1,5–2 місяці.
Протипоказання
Індивідуальна чутливість, діти до 12 років, вагітність.
Форма випуску
Флакон 100 мл
Термін придатності
24 місяці