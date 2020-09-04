Всі аптеки України
Класифікація косметичних засобівЗасоби по догляду за волоссям і нігтямиДодаткові засоби по догляду за волоссямІнші додаткові засоби по догляду за волоссям
3.2.4.

Інші додаткові засоби по догляду за волоссям 3.2.4. Класифікація

AGRADO Сироватка для волосся 125 мл, ботанічна сила, ботанічна сила; Agrado Cosmetic Care 3000 S.L.U.
AGRADO Сироватка для волосся 125 мл, ботанічна сила, ботанічна сила Agrado Cosmetic Care 3000 S.L.U.
В 37 аптеках
від 139,00 грн
Ціни в аптеках
AGRADO Сироватка для волосся 125 мл, ботанічне харчування, ботанічне харчування; Agrado Cosmetic Care 3000 S.L.U.
AGRADO Сироватка для волосся 125 мл, ботанічне харчування, ботанічне харчування Agrado Cosmetic Care 3000 S.L.U.
В 27 аптеках
від 139,00 грн
Ціни в аптеках
APIVITA BEE SUN SAFE СОНЦЕЗАХИСНА ОЛІЯ ДЛЯ ВОЛОССЯ 100 мл; Apivita
APIVITA BEE SUN SAFE СОНЦЕЗАХИСНА ОЛІЯ ДЛЯ ВОЛОССЯ 100 мл Apivita
В 3 аптеках
від 510,92 грн
Ціни в аптеках
Apivita Tonic лосьйон заспокійливий і зволожувальний з лавандою і медом 200 мл; Apivita
Apivita Tonic лосьйон заспокійливий і зволожувальний з лавандою і медом 200 мл Apivita
В 1 аптеці інших міст
від 513,24 грн
Ціни в інших містах
APIVITA ЖИВИЛЬНА ТА ВІДНОВЛЮВАЛЬНА ОЛІЯ ДЛЯ ВОЛОССЯ З АРГАНОМ ТА ОЛИВОЮ 100 мл; Apivita
APIVITA ЖИВИЛЬНА ТА ВІДНОВЛЮВАЛЬНА ОЛІЯ ДЛЯ ВОЛОССЯ З АРГАНОМ ТА ОЛИВОЮ 100 мл Apivita
В 3 аптеках
від 900,68 грн
Ціни в аптеках
ARBOR VITAE НАФТА КОСМЕТИЧНА 120 г, з олією аргана, з олією аргана; New Anna Cosmetics
ARBOR VITAE НАФТА КОСМЕТИЧНА 120 г, з олією аргана, з олією аргана New Anna Cosmetics
В 5 аптеках
від 150,00 грн
Ціни в аптеках
ARBOR VITAE НАФТА КОСМЕТИЧНА 120 г, з соком кропиви, з соком кропиви; New Anna Cosmetics
ARBOR VITAE НАФТА КОСМЕТИЧНА 120 г, з соком кропиви, з соком кропиви New Anna Cosmetics
В 6 аптеках
від 150,00 грн
Ціни в аптеках
Babaria ампули для волосся повне відновлення 15 мл, № 5; ФАРМВЕЙ ТРЕЙДІНГ
Babaria ампули для волосся повне відновлення 15 мл, № 5 ФАРМВЕЙ ТРЕЙДІНГ
В 47 аптеках
від 598,00 грн
Ціни в аптеках
Babaria засіб сонцезахисний для волосся 100 мл; ФАРМВЕЙ ТРЕЙДІНГ
Babaria засіб сонцезахисний для волосся 100 мл ФАРМВЕЙ ТРЕЙДІНГ
В 35 аптеках
від 260,00 грн
Ціни в аптеках
BABARIA КРЕМ ДЛЯ КУЧЕРЯВОГО ТА ХВИЛЯСТОГО ВОЛОССЯ 250 мл; ФАРМВЕЙ ТРЕЙДІНГ
BABARIA КРЕМ ДЛЯ КУЧЕРЯВОГО ТА ХВИЛЯСТОГО ВОЛОССЯ 250 мл ФАРМВЕЙ ТРЕЙДІНГ
Немає в наявності
Babaria Спрей для волосся мультифункціональний біоактивний 150 мл; ФАРМВЕЙ ТРЕЙДІНГ
Babaria Спрей для волосся мультифункціональний біоактивний 150 мл ФАРМВЕЙ ТРЕЙДІНГ
В 99 аптеках
від 262,67 грн
Ціни в аптеках
Byphasse засіб для сухого та пошкодженого волосся захисний 250 мл; DOBER IMPORT-EXPORT S.L.
Byphasse засіб для сухого та пошкодженого волосся захисний 250 мл DOBER IMPORT-EXPORT S.L.
В 2 аптеках
від 245,13 грн
Ціни в аптеках
Byphasse крем для кучерявого волосся 250 мл; DOBER IMPORT-EXPORT S.L.
Byphasse крем для кучерявого волосся 250 мл DOBER IMPORT-EXPORT S.L.
В 1 аптеці інших міст
від 220,00 грн
Ціни в інших містах
Byphasse олія для сухих та пошкоджених кінчиків волосся зволожуюча 50 мл; DOBER IMPORT-EXPORT S.L.
Byphasse олія для сухих та пошкоджених кінчиків волосся зволожуюча 50 мл DOBER IMPORT-EXPORT S.L.
В 72 аптеках
від 323,35 грн
Ціни в аптеках
Cпрей для волосся "Все під контролем" тм "Pharmea" серія "З гіалуронатом натрію" 100 мл; РЕМОС
Cпрей для волосся "Все під контролем" тм "Pharmea" серія "З гіалуронатом натрію" 100 мл РЕМОС
В 2 аптеках
від 149,50 грн
Ціни в аптеках
DERMEDIC CAPILARTE СИРОВАТКА СТИМУЛЮЮЧА РІСТ ВОЛОССЯ 150 мл; Biogened S.A.
DERMEDIC CAPILARTE СИРОВАТКА СТИМУЛЮЮЧА РІСТ ВОЛОССЯ 150 мл Biogened S.A.
Немає в наявності
GUAM UPKER Олія для волосся "Рідкі кристали" 50 мл; Lacote S.R.L.
GUAM UPKER Олія для волосся "Рідкі кристали" 50 мл Lacote S.R.L.
Немає в наявності
GUAM UPKER Спрей для волосся "Захист 24 години" 150 мл; Lacote S.R.L.
GUAM UPKER Спрей для волосся "Захист 24 години" 150 мл Lacote S.R.L.
Немає в наявності
H.Q. Beauty Nourish Шайн Солюшен Флюїд для блиску волосся 100 мл; Alpen Pharma AG
H.Q. Beauty Nourish Шайн Солюшен Флюїд для блиску волосся 100 мл Alpen Pharma AG
В 94 аптеках інших міст
від 469,90 грн
Ціни в інших містах
HAIRENEW ІННОВАЦІЙНИЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ВОЛОССЯ 3d-ефект міцність, блиск, об'єм, 30 мл + 10 мл, 30 мл + 10 мл; Фарма Груп Лабораторієз
HAIRENEW ІННОВАЦІЙНИЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ВОЛОССЯ 3d-ефект міцність, блиск, об'єм, 30 мл + 10 мл, 30 мл + 10 мл Фарма Груп Лабораторієз
В 12 аптеках
від 138,51 грн
Ціни в аптеках
2 3 4 5 12