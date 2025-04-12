Венітан (Venitan)
Венітан інструкція із застосування
Склад
Бета-есцин - 10 мг/г
Гепарин натрій - 100 МО/г
Фармакологічні властивості
фармакодинамика. До складу препаратів Венітан та Венітан Форте входить активний компонент β-есцин. Есцин є природною сумішшю тритерпенових сапонінів, які отримують з насіння кінського каштана (Aesculus hippocastanum L.). Тритерпенові сапоніни володіють протинабряковим, венотонічним та протизапальним ефектом. Крім того, есцин діє на початку запального процесу, яка пов’язана з підвищеною мембранною та капілярною проникністю і продукцією ексудату в прилеглі тканини.
Есцин вияляє антисеротоніновий та антигістамінний ефект.
Есцин інгібує активність ферменту простагландинсинтетази, необхідного для утворення простагландинів.
Есцин знижує активність лізосомальних ферментів, які розщеплюють протеоглікани в стінках капілярів. Це підвищує резистентність капілярів, знижує їх проникність, зменшуючи таким чином кількість ексудату і утворення набряків.
До складу препарату Венітан Форте, крім есцину, також входить гепарин, який блокує синтез тромбіну, попереджає утворення фібрину з фібриногену, виявляє антитромботичну, антиексудативну та помірну протизапальну дію при місцевому застосуванні.
Препарат сприяє поліпшенню обміну речовин в місці застосування, прискорює епітелізацію шкіри при трофічних виразках гомілки, застосовується зовнішньо як пом’якшувальний засіб.
Фармакокінетика. Через обмежений ступінь всмоктування речовин, які входять до складу гелю, можливо стверджувати, що вони не викликають системної дії.
Показання Венітан
Венітан: варикозне розширення вен; набряки ніг та больові відчуття, через венозну недостатність; гематоми (посттравматичні, постін’єкційні).
Венітан Форте: симптоматичне лікування при захворюваннях вен (поверхневий тромбоз, тромбофлебіт, постін’єкційний флебіт, посттромботичний синдром, варикозне розширення вен нижніх кінцівок, трофічні виразки гомілки), гематоми/ушкодження після удару, профілактика/лікування рубців на поверхні шкіри (постопераційні або іншого генезу).
Застосування Венітан
тонкий шар крему/гелю нанести на ушкоджену ділянку шкіри та навколо неї. Частота — 2-3 рази на добу. Не втирати.
При трофічних виразках гомілки гелем змазують тільки края виразки, де порушений кровообіг.
Тривалість лікування — 14 днів. В разі відсутності ефекту, звернутися до лікаря.
Венітан Форте. Терапію можна продовжувати до 8 тижнів або до зменшення вираженості симптомів.
Протипоказання
Венітан. Підвищена чутливість до компонентів ЛЗ, пошкодження шкіри (напр. опіки, екзема, відкриті раньова поверхня).
Венітан Форте. Підвищена чутливість до компонентів ЛЗ, трофічні виразки ніг з кровотечею; відкриті та/або інфіковані рани, геморагічний діатез, пурпура, тромбоцитопенія, гемофілія, схильність до кровотеч, ушкодження шкіри (опіки, екзема).
Побічна дія
реакція гіперчутливості (дерматит, в т.ч. алергічний), роздратування та припухлість шкіри, висип на шкірні, кропив’янка, свербіж, еритема, печіння шкіри, бронхоспазм, ангіоневротичний набряк, крововилив, виникнення невеликих пустул, пухирців або пухирів.
Особливості застосування
не наносити гель на запалену шкіру, відкриті раньові поверхні/слизові оболонки. Не втирати після нанесення.
Застосування препарату при варикозному захворюванні вен не відміняє та не замінює проведення інших профілактичних або лікувальних заходів.
Венітан/Венітан Форте. Препарат містить метилпарагідроксибензоат (E 218), який може викликати алергічну реакцію (в тому числі відтерміновану), а у виняткових випадках - бронхоспазм, і пропіленгліколь, здатний викликати роздратування шкіри.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами
невідома.
Передозування
не повідомлялося.
Умови зберігання
при температурі не вище 25 °C.