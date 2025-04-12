фармакодинамика. До складу препаратів Венітан та Венітан Форте входить активний компонент β-есцин. Есцин є природною сумішшю тритерпенових сапонінів, які отримують з насіння кінського каштана (Aesculus hippocastanum L.). Тритерпенові сапоніни володіють протинабряковим, венотонічним та протизапальним ефектом. Крім того, есцин діє на початку запального процесу, яка пов’язана з підвищеною мембранною та капілярною проникністю і продукцією ексудату в прилеглі тканини.

Есцин вияляє антисеротоніновий та антигістамінний ефект.

Есцин інгібує активність ферменту простагландинсинтетази, необхідного для утворення простагландинів.

Есцин знижує активність лізосомальних ферментів, які розщеплюють протеоглікани в стінках капілярів. Це підвищує резистентність капілярів, знижує їх проникність, зменшуючи таким чином кількість ексудату і утворення набряків.

До складу препарату Венітан Форте, крім есцину, також входить гепарин, який блокує синтез тромбіну, попереджає утворення фібрину з фібриногену, виявляє антитромботичну, антиексудативну та помірну протизапальну дію при місцевому застосуванні.

Препарат сприяє поліпшенню обміну речовин в місці застосування, прискорює епітелізацію шкіри при трофічних виразках гомілки, застосовується зовнішньо як пом’якшувальний засіб.

Фармакокінетика. Через обмежений ступінь всмоктування речовин, які входять до складу гелю, можливо стверджувати, що вони не викликають системної дії.