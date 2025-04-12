Фармакодинаміка.

Ципрогептадину гідрохлорид — антигістамінний та антисеротоніновий засіб з антихолінергічною та седативною дією. Ципрогептадин зв'язується з серотоніновими та Н 1 -гістаміновими рецепторами, завдяки чому повністю пригнічує зв'язування серотоніну і гістаміну.

Фармакокінетика.

При внутрішньому застосуванні ципрогептадин швидко і майже повністю всмоктується із шлунково-кишкового тракту. Максимальна концентрація в плазмі крові досягається через 4–8 годин після прийому лікарського засобу. Тривалість дії — 8 годин, хоча плазмові рівні ципрогептадину виявляються і через 24 години після прийому 4 мг препарату. Терапевтичний ефект ципрогептадину і його концентрація в плазмі крові не корелюють. Ципрогептадин інтенсивно метаболізується в печінці. Головним метаболітом є глюкуроновий кон'югат четвертинного амонію ципрогептадину. Він та інші метаболіти фармакологічно не активні. Після прийому 4 мг ципрогептадину одноразово 2–20% прийнятої дози виводиться з калом, переважно у вигляді метаболітів. Приблизно 40% прийнятої дози препарату виводиться з сечею. Майже 50% препарату, який екскретується нирками, виводиться у вигляді метаболітів протягом 3 днів. Після повторного прийому добової дози 12–20 мг в сечі можуть бути виявлені лише метаболіти ципрогептадину. Період напіввиведення — 16 годин.

Окремі групи пацієнтів

У хворих з нирковою недостатністю екскреція ципрогептадину дещо знижується, тому таким пацієнтам необхідно призначати менші дози.

При захворюваннях печінки необхідно призначати знижені дози, оскільки метаболізм діючої речовини у таких хворих відбувається повільніше.