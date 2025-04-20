Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 21 аптеках у Запоріжжя
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Перитол® таблетки 4 мг блістер №20
Егіс
105,20
Економія при броні: -5,70 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Українська, 42
2.6 км
Перитол® таблетки 4 мг блістер №20
Егіс
Аптеки 24 години
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 28
3.2 км
Перитол® таблетки 4 мг блістер №20
Егіс
107,61
Економія при броні: -8,11 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
3.4 км
Перитол® таблетки 4 мг блістер №20
Егіс
214,90
Економія при броні: -12,40 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 6
3.5 км
Перитол® таблетки 4 мг блістер №20
Егіс
213,93
Економія при броні: -14,93 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, бульв. Центральний, 28
3.5 км
Перитол® таблетки 4 мг блістер №20
Егіс
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Добровольчих Батальйонів, 54
4.6 км
Перитол® таблетки 4 мг блістер №20
Егіс
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 22-Б
4.7 км
Перитол® таблетки 4 мг блістер №20
Егіс
222,00
Економія при броні: -23,00 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
4.8 км
Перитол® таблетки 4 мг блістер №20
Егіс
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
4.8 км
Перитол® таблетки 4 мг блістер №20
Егіс
208,50
Економія при броні: -5,40 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
4.8 км
Перитол® таблетки 4 мг блістер №20
Егіс
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Вінтера / Кияшка, 30/3
7.6 км
Перитол® таблетки 4 мг блістер №20
Егіс
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Космічна, 98
7.8 км
Перитол® таблетки 4 мг блістер №20
Егіс
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
7.9 км
Перитол® таблетки 4 мг блістер №20
Егіс
214,36
Економія при броні: -15,36 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
8.2 км
Перитол® таблетки 4 мг блістер №20
Егіс
209,67
Економія при броні: -10,67 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Космічна / Чумаченка, 124/1
8.8 км
Перитол® таблетки 4 мг блістер №20
Егіс
208,26
Економія при броні: -9,26 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
8.8 км
Перитол® таблетки 4 мг блістер №20
Егіс
222,00
Економія при броні: -23,00 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Чумаченка, 34
8.8 км
Перитол® таблетки 4 мг блістер №20
Егіс
209,60
Економія при броні: -6,50 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Запоріжжя, вул. Героїв 93-ї Бригади, 3
9.7 км
Перитол® таблетки 4 мг блістер №20
Егіс
210,08
Економія при броні: -11,08 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Руставі, 1-А
11.7 км
Перитол® таблетки 4 мг блістер №20
Егіс
213,57
Економія при броні: -14,57 грн